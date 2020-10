La nouvelle BMW 128ti est une véritable machine à conduire, avec un caractère bien trempé. Elle est positionnée entre la BMW 120i et la BMW M135i xDrive, la plus puissante de la gamme.

Le lancement commercial aura lieu en novembre 2020. En France, elle sera disponible à partir de 46 550 €.

Avec sa suspension DirectDrive spécialement adaptée (abaissée de 10 millimètres), son différentiel mécanique à glissement limité de type Torsen, qui accentue son caractère sportif grâce à une meilleure répartition de la force motrice entre les deux roues du train avant et une direction M Sport sur mesure, la compacte BMW à traction avant est résolument axée sur le plaisir de conduire. La technologie ARB, qui améliore nettement la traction tout assurant un contrôle plus précis et plus rapide de la motricité, équipe également la BMW 128ti.

La BMW 128ti reprend les barres antiroulis plus fermes et les supports spécifiques de la BMW M135i xDrive. Des ressorts plus rigides et des amortisseurs adaptés en conséquence assurent une excellente dynamique de conduite. En outre, la BMW 128ti est environ 80 kg plus légère que la BMW M135i xDrive.

Le moteur 2,0 litres doté de la technologie BMW TwinPower Turbo est une variante directe du moteur de la BMW M135i xDrive – le plus puissant des quatre cylindres de BMW Group. Il développe ici 265 ch. La boîte de vitesses Sport à huit rapports est disponible de série.

Comme sur la BMW M135i xDrive, le système de freinage M Sport avec étriers de freins de couleur rouge (une première pour la BMW Série 1) offre d’excellentes performances de freinage. Les jantes en alliage léger bicolores 553 M à rayons en Y (18’’) sont exclusivement réservées à la BMW 128ti.

Des éléments spécifiques et exclusifs à l’intérieur et à l’extérieur de la BMW 128ti donnent à la voiture une apparence distinctive. En prenant comme base les éléments de la finition M Sport, la BMW 128ti ajoute des habillages spécifiques : dans les ouïes du pare-chocs avant, sur les bas de caisse latéraux, et un badge « ti » proche des roues arrière de couleur rouge très sportive. Si la BMW 128ti est commandée avec les teintes métallisées Melbourne Red ou Misano Blue, les éléments distinctifs et le badge « ti » (qui peut être supprimé, si vous le souhaitez) sont noirs.

En France, l’équipement standard comprend l’entourage des vitres en Shadow Line brillant, avec une calandre BMW noire. Des coques de rétroviseurs noires sont proposées en option gratuite et des projecteurs BMW Individual Shadow Line peuvent être ajoutés, créant une apparence encore plus sombre en l’absence de divers éléments chromés.

L’habitacle contient également une foule d’éléments rouges, notamment un bandeau rouge sur les dossiers des sièges Advanced (de série), l’écusson « ti » brodé sur l’accoudoir central et des coutures contrastantes sur les accoudoirs, les panneaux de porte et le tableau de bord. La partie centrale du volant M est également ornée de coutures rouges.

La BMW 128ti donne un nouveau souffle à une longue tradition chez BMW. Depuis les années 1960, l’insigne « TI » (plus tard « ti ») signifie « Turismo Internazionale » et désigne des modèles particulièrement sportifs – des emblématiques BMW 1800 TI et BMW 2002 TI aux BMW 323ti Compact et BMW 325ti Compact de la fin des années 1990.