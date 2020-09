Première mondiale du nouvel Opel Mokka le 22 septembre 2020

Le nouvel Opel Mokka est un véhicule sur lequel on se retourne. Il représente tout ce que veut être Opel aujourd’hui et demain. Le Mokka incarne à la perfection les valeurs de la marque Opel – enthousiasmante, proche de vous, allemande – et introduit le style qui va présider aux destinées de la marque pour les dix prochaines années. En version tout-électrique Mokka-e, il roule même sans émettre la moindre émission. Le nouveau Mokka sera présenté officiellement en première mondiale le 22 septembre 2020, et le même jour s’ouvriront les carnets de commande dans la plupart des pays d’Europe. Opel France sera en mesure de communiquer un « à partir de » et communiquera les tarifs le 1er Octobre. C’est Michael Lohscheller, CEO d’Opel entouré de ses collaborateurs, qui présentera le Mokka en détail et en annoncera les prix – tant pour les versions à moteur essence et diesel que pour le Mokka-e électrique. Pour la première fois, la version électrique du modèle pourra également être commandée dès le début de la commercialisation.

Malheureusement, en raison des sévères restrictions appliquées à cause de l’épidémie de coronavirus, seul un petit groupe de personnes pourra participer à l’événement sur place à Rüsselsheim. Toutefois, la conférence de presse sera visible en direct à partir de 13h00 le 22 septembre sur YouTube https://www.youtube.com/opel