Verrecchia lance un programme en pierre de taille de 81 logements dans le quartier de l’Aulnoy

La pierre de taille et les espaces paysagers mis à l’honneur

Située au cœur du quartier de l’Aulnoy, Villa Caliensis comprend 2 bâtiments, offrant 44 et 37 logements sur 6 niveaux, tous en accession à la propriété. Dessinée par le cabinet d’architectes A26 BLM, la résidence adopte une esthétique épurée, rythmée par le jeu d’avancées des balcons et loggias, alliant les codes de l’architecture contemporaine aux influences et aux matériaux caractéristiques des quartiers historiques de l’emblématique cité seine-et-marnaise.

Villa Caliensis a en effet été conçue pour s’intégrer au mieux au bâti environnant, reconnu pour son identité marquée et désormais protégé par le label « Patrimoine Chellois remarquable », lancé récemment par la Ville de Chelles. Réalisée en pierre de taille massive, la résidence, organisée autour d’un cœur d’îlot paysager, fait la part belle à plusieurs matériaux nobles et naturels, notamment la pierre meulière en soubassement et la brique de parement. Chaque appartement s’ouvre sur un extérieur privatif, terrasse en rez-de-jardin, balcon, loggia, ou terrasse plein ciel.

Une résidence à l’esprit Belle Epoque dans un quartier dynamique d’une commune du Grand Paris en plein essor



Offrant de vastes surfaces intérieures et des prestations haut de gamme, les logements assurent aux résidents une qualité de vie optimale grâce à une organisation des espaces intérieurs favorisant l’intimité et la quiétude des habitants : les larges fenêtres et baies vitrées assurent, notamment, à chaque appartement un ensoleillement intérieur incomparable.

Villa Caliensis dispose également de 96 places de stationnement (78 en rez-de-chaussée, 18 en sous-sol). Le programme respecte les exigences de la RT 2012, gage de consommations énergétiques maîtrisées. La résidence est éligible au Prêt à taux zéro (PTZ) et à l’investissement locatif en Loi Pinel.

A 16km de la porte de Bagnolet, et offrant une réelle douceur de vivre, Chelles est l’une des principales villes de Seine-et-Marne, et se démarque par son excellente desserte en transports ainsi qu’en axes routiers : proche des autoroutes A104, A86, A3, A4 et de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (à 25 km), la commune est desservi par le transilien P rejoignant Paris et la gare de l’Est en 15 minutes, et le RER E permettant de rejoindre Haussmann-Saint-Lazare en 33 minutes (avec un prolongement à venir jusqu’à Nanterre-La Défense). La commune bénéficiera aussi pleinement de la dynamique du Grand Paris Express, en accueillant à horizon 2022 une gare de la future ligne 16. Ces infrastructures permettent aux résidents d’accéder rapidement aux bassins d’emplois de Marne-la-Vallée et du Grand Roissy. Chelles se distingue également par son patrimoine historique : abritant l’Abbaye Royale fondée au VIIème siècle, et ses églises mitoyennes de Saint-Georges et Sainte-Croix, joyaux de l’architecture mérovingienne, la commune est également réputée pour son Hôtel de la Cave, érigé à la fin du XIVème siècle et un temps propriété du Maître des Eaux et Forêts de Louis XV. La Villa Max attire également les passionnés d’architecture et de paysagement par son esthétique typique du style architectural francilien du XIXème siècle, et son célèbre jardin anglo-chinois.

Les équipes de Verrecchia ont mis en place un espace de vente sur place, afin d’accueillir au mieux les chellois et l’ensemble des acquéreurs potentiels et de permettre à chacun de découvrir le savoir-faire et le parcours client personnalisé de Verrecchia. La prise de rendez-vous peut être effectuée en ligne, à l’adresse rdv-verrecchia.com. Pour les potentiels acquéreurs qui le souhaitent, la plateforme en ligne de Verrecchia permet également la mise en relation et l’échange entièrement dématérialisés avec les équipes commerciales.

Fiche technique « Villa Caliensis »

Promoteur : VerrecchiaArchitecte : A26 BLM

Nombre de logements : 81 (37 T2, 27 T3, 15 T4, 2 T5)

Nombre de places de stationnement : 96 (78 en rez-de-chaussée, 18 en sous-sol)

Lancement commercial : 18 septembre 2020

Livraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2023