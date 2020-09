La nouvelle SEAT e-Hybrid est disponible à la commande

La SEAT Leon e-Hybrid marque un tournant dans l’histoire de SEAT puisqu’il s’agit de son premier modèle hybride rechargeable. Elle permet aux conducteurs d’utiliser le mode électrique avec une autonomie d’environ 60 km en utilisant uniquement l’énergie stockée dans la batterie du véhicule, idéal pour une efficience accrue, ou pour se déplacer dans les centres-villes où les réglementations sur la qualité de l’air sont plus strictes. En termes de motorisation, il s’agit d’un moteur électrique essence TSI de 1,4 litre est associé à une batterie lithium-ion de 13 kWh et une transmission DSG à six rapports afin de délivrer une puissance de 150 kW/204 ch.

Tarifs de la SEAT Leon e-Hybrid

La SEAT Leon e-Hybrid, éligible au bonus écologique de 2 000 €, est proposée en version 5 portes Xcellence à partir 34 950 € (289 €/mois en LLD 36 mois) et à partir de 36 450 € (349 €/mois en LLD 36 mois) en version Sportstourer Xcellence.

SEAT étend son offre sans engagement

L’offre SEAT sans engagement se décline selon trois grands principes : la résiliation anticipée du contrat de location sans frais à partir du 31ème jour de la signature du contrat, la possibilité de changer de véhicule à tout moment sans pénalités et la modification du loyer en cas de dépassement kilométrique.

Lancée par SEAT en avril 2019, cette solution en rupture connait un beau succès puisque plus de 3500 dossiers de financement ont été reçus par Volkswagen Financial Services, avec un taux de conquête de 50%. D’abord réservée aux clients particuliers, l’offre sans engagement a été étendue au marché des entreprises.

Afin d’accompagner son lancement, la Nouvelle SEAT Leon e-Hybrid vient compléter la liste des modèles SEAT éligibles au sans engagement. Elle est ainsi disponible pour les clients particuliers et flottes, à partir de 399€ par mois.