UNE RESIDENCE ÉTUDIANTE DE 99 APPARTEMENTS A SAINT-ETIENNE (42)

Territoire attractif et convivial, la ville conjugue plusieurs atouts : un cadre naturel privilégié, avec ses nombreux parcs et les gorges de la Loire à ses portes, une excellence économique reconnue dans de nombreux domaines de pointe, et une richesse culturelle. Seule ville française désignée ville créative pour le design par l’UNESCO.

Saint-Etienne a tout pour plaire et séduit aujourd’hui 25.000 étudiants grâce aux formations de qualité, voire d’excellence et sa labellisation French Tech. Cette reconnaissance place l’agglomération de Saint-Étienne, et son écosystème entrepreneurial, parmi les territoires leaders dans le domaine du numérique, du design et de l’innovation, leviers de croissance pour toute l’économie.

Un quartier chaleureux, à quelques minutes du centre-ville

Le quartier Jacquard offre un environnement urbain et convivial grâce à ses nombreux équipements.

La résidence se trouve à proximité des transports en commun, d’une grande Ecole d’architecture et de toutes les commodités nécessaires à la vie quotidienne. Les futurs résidents pourront profiter d’un climat favorable à la distraction notamment par sa proximité avec un cinéma et un jardin public.

Une résidence accueillante

La résidence « Les Hortensias » offre 99 appartements de type studio équipés et aménagés, pour offrir un cadre de vie confortable aux futurs résidents. Les intérieurs proposent un agencement de qualité créant une atmosphère accueillante.

En-dehors des appartements le cadre de vie est chaleureux avec des espaces communs variés : accueil, espace petit-déjeuner et espace de coworking. Enfin, la résidence dispose de quelques emplacements de stationnement extérieur.

Cerenicimo propose la totalité de la résidence soit 99 appartements de type studio à la commercialisation, accessibles à partir de 51.330 € HT (1) avec un rendement moyen de 4.10 % HT /HT (2). Livraison prévisionnelle 3ème trimestre 2021.

La réhabilitation de la résidence a été confiée au groupe Faure, le promoteur qui appréhende les contraintes architecturales, géographiques et environnementales imposées par les sites et les organismes publics. Créée en 1962, sa notoriété croissante le conduit à être fréquemment consulté pour des opérations de plus grande envergure.