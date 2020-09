Opel poursuit son offensive d’électrification : le Movano électrique va arriver en 2021

Opel poursuit son offensive d’électrification. Lors de la conférence SHIFT Mobility qui s’est tenue aujourd’hui à Berlin, le PDG d’Opel, Michael Lohscheller, a annoncé que le constructeur lancera dès l’année prochaine une version électrique du fourgon Movano. « Nous proposerons ainsi une version électrique de chaque véhicule de notre gamme de véhicules utilitaires légers dès 2021, » a déclaré M. Lohscheller.

Une version électrifiée de l’Opel Combo sera également disponible en concession dès l’année prochaine. Et le nouvel Opel Vivaro-e sera livré aux premiers clients dès le mois prochain. « L’électrification est particulièrement importante dans le segment des véhicules utilitaires légers, » a déclaré M. Lohscheller. « Que ce soit comme véhicule de livraison pour le dernier kilomètre ou pour une exploitation par des artisans : avec les Combo, Vivaro et Movano, nous offrons à nos clients la possibilité de rouler sans émissions dans les centres villes avec des véhicules parfaitement adaptés à de multiples besoins. »

Opel poursuit également l’électrification systématique et rapide de sa gamme de voitures particulières. La Corsa-e tout électrique et l’hybride rechargeable Grandland X sont commercialisés depuis le premier trimestre 2020. Le transport de personnes Zafira-e Life suivra dans un avenir proche en version purement électrique à batterie. Et le tout nouveau Mokka, qui inaugure le futur design de la marque Opel, sera également disponible en version entièrement électrique dès son lancement sur le marché. Des versions électrifiées de l’Opel Combo Life et de la nouvelle Opel Astra suivront également l’année prochaine.

« Au cours de l’année qui vient, nous proposerons à nos clients neuf modèles électrifiés différents, ce qui nous permettra d’être bien présents dans les segments les plus importants, » a déclaré Michael Lohscheller. « Nous nous sommes engagés à ce qu’Opel soit électrique, et nous allons tenir notre promesse. Nous voulons être dans le peloton de tête en termes de CO 2 . Nous proposerons également tous les modèles en version électrifiée d’ici 2024. »

Grâce à son engagement fort en faveur de l’électrification, à son implication dans la conception de modèles qui puissent préserver l’avenir, à un travail intense pour améliorer la sobriété des motorisations thermiques, Opel est parvenu ces derniers temps à réduire considérablement ses émissions de CO 2 . Fin 2019, la marque à l’éclair avait déjà réduit les émissions moyennes de sa gamme de 20 grammes par rapport à la fin 2018. Et le mouvement se poursuit : au cours du premier semestre 2020, Opel a réussi à réduire les émissions de CO 2 de ses véhicules en Allemagne de 13,5% par rapport à la même période de l’année précédente : c’est la plus forte réduction de tous les constructeurs détenant au moins 2% de part de marché.

L’annonce de l’arrivée d’un Movano électrique signe une nouvelle étape suivante dans l’évolution inéluctable d’Opel vers une mobilité électrique et la réduction des émissions de CO 2 . Avec le Groupe PSA et Total, par l’intermédiaire de sa filiale Saft, Opel a signé un accord pour la création de la coentreprise « Automotive Cells Company ». Avec ce partenariat, les parties créent un acteur de premier plan dans le développement et la fabrication à partir de 2023 de batteries à hautes performances pour l’industrie automobile. Le centre de R&D de Bordeaux et le site pilote de Nersac (France) ont déjà commencé le développement de nouvelles technologies lithium-ion à haute performance. A l’issue de cette phase de R&D, il est prévu de lancer la production dans deux « gigafactories », à Douvrin (France) et à Kaiserslautern (Allemagne).

En outre, le constructeur de Rüsselsheim a déjà installé 350 points de recharge pour faire face au fort développement de la flotte de véhicules électriques dans sa ville natale.