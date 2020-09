De l’électricité dans l’air : l’Opel Zafira-e Life tout électrique en vente à partir de 51 500 euros bonus environnemental déduit

La tension monte sur le marché du transport de passagers haut de gamme: Opel vient d’ouvrir les commandes pour son nouveau Zafira-e Life, la version tout électrique du Zafira Life. Véritable «salon roulant», il se montre confortable, modulaire, tout en étant responsable. Reprenant toutes les qualités des versions à moteur thermique, il ajoute le grand privilège de faire rouler ses passagers sans émissions, mais aussi dans un silence parfait. Le Zafira-e Life est disponible au prix catalogue de 54500€ (prix de vente conseillé, TVA comprise, Zafira-e Life L1 Edition). Cette somme passe à 51 500€ grâce au bonus environnemental en France. Le Zafira-e Life, dont la conduite est particulièrement agréable, est proposé en trois longueurs (L1, L2, L3) comptant jusqu’à neuf places; de plus, la plupart des versions ont une hauteur de 1,90mètre et peuvent donc accéder à un parking classique en sous-sol. La possibilité d’aller «sous terre», tout comme celle de l’option unique de monter un attelage – permettant de tracter des remorques de 1000kg – font du Zafira-e Life une proposition extrêmement attrayante pour les hôtels et les services de navettes. Elle séduira aussi les particuliers soucieux de l’environnement mais exigeants, qui ne veulent pas que leur véhicule électrique soit pour cela moins accueillant.

Grâce aux 100kW (136ch) de puissance et aux 260Nm de couple offerts par son système de propulsion électrique, le Zafira e Life offre des performances supérieures à celles de la plupart des monospaces. La vitesse maximale de 130 km/h, limitée électroniquement, permet d’emprunter l’autoroute tout en préservant l’autonomie électrique.

Il est possible de choisir entre deux tailles de batterie, dans les deux cas une batterie lithium-ion évoluée: 75 kWh(2) pour une autonomie de 330kilomètres (idéale pour les vacances d’une famille nombreuse) ou 50kWh pour une autonomie de 230kilomètres, toutes deux en cycle WLTP(1).

Les batteries sont composées soit de 27 modules, soit de 18. Placées sous le coffre, sans toutefois entamer le volume de chargement, les batteries abaissent le centre de gravité, ce qui favorise la tenue en virage et la stabilité au vent.

Un système sophistiqué de freinage par récupération, qui récupère l’énergie produite lors du freinage ou de la décélération, augmente encore l’efficacité énergétique.

«OpelConnect», multiples possibilités de recharge: l’e-mobilité en toute simplicité

Le Zafira-e Life se révèle aussi simple à charger qu’à utiliser. Grâce à sa wallbox, sa recharge rapide ou même à son câble permettant de le recharger à partir d’une prise de courant domestique, le Zafira-e Life est prêt à tout pour se recharger. L’offre de câbles et de wallbox varie selon l’infrastructure énergétique de chaque pays. Ainsi, les utilisateurs du Zafira-e Life pourront trouver et utiliser presque partout une borne de recharge.

Avec une borne de recharge 100kW en courant continu (CC), il ne faut que 30minutes environ pour que la batterie de 50kWh atteigne un taux de charge de 80% (environ 45minutes pour la batterie de 75kWh). Opel propose des chargeurs embarqués qui garantissent le temps de recharge le plus court possible tout en assurant une longue durée de vie de la batterie (couverte par une garantie de huit ans/160.000 km). Selon le pays et l’infrastructure, le Zafira-e Life est équipé en série d’un chargeur embarqué triphasé de 11kW ou monophasé de 7,4 kW.

Afin de rendre l’utilisation encore plus pratique, «OpelConnect», l’application «myOpel» et «Free2Move Services» – la marque de mobilité du Groupe PSA – proposent des solutions spéciales pour tous les véhicules électriques Opel, dont le Zafira-e Life. Les services sont disponibles par le biais d’applications.

La fonction «Charge my Car» de l’application «Free2Move Services» permet d’accéder à plus de 160.000 bornes de recharge dans toute l’Europe, et l’on peut s’en servir aussi pour payer. Pour faciliter le choix de la borne de recharge, l’application «Free2Move Services» effectue une présélection en fonction de la distance jusqu’à la borne de recharge, de la vitesse de recharge et des différents prix pratiqués aux bornes de recharge publiques disponibles.

Grâce aux fonctions de gestion à distance «OpelConnect», les clients peuvent utiliser leur smartphone pour vérifier l’état de charge de la batterie ou programmer la climatisation et les horaires de recharge. De plus, l’offre «OpelConnect» comprend l’appel d’urgence eCall, le recours à une assistance routière ainsi que de nombreux autres services, comme l’accès aux au bilan de santé du véhicule. Le service LIVE Navigation(3) permet une navigation informée avec récupération en ligne d’informations sur l’évolution en temps réel de la circulation.

Trois, c’est mieux: le Zafira-e Life en L1 «Small», L2 «Medium» ou L3 «Large»

Opel proposera le Zafira-e Life en trois longueurs, chacune étant adaptée aux besoins du client et disponible avec un maximum de neuf sièges. L’Opel Zafira-e Life L1 (à partir de 54 500€ TTC pour la version Edition très bien équipée) se place sur le terrain des monospaces compacts mais offre beaucoup plus d’espace, et de quoi accueillir jusqu’à neuf occupants – une proposition sans équivalent dans cette catégorie. Il se caractérise également par son faible rayon de braquage (seulement 11,3 m), un excellent comportement et deux portes coulissantes commandées par capteur qui s’ouvrent électriquement d’un balayage du pied – un dispositif rare sur ce segment de marché. Tout comme le Zafira-e Life L3, le Zafira-e Life L2 (à partir de 55 500€ TTC) repose sur un empattement allongé de 35cm, soit 3,28m. Il offre ainsi plus d’espace pour les jambes des passagers arrière, ce qui en fait un concurrent des fourgons intermédiaires sur le segment de marché D. Par rapport à la concurrence, l’Opel se caractérise également par un hayon plus grand et un accès plus facile pour le chargement/déchargement. Avec un volume de bagages d’environ 4.500litres, le Zafira-e Life L3 (à partir de 56500€ TTC) entre en concurrence avec les fourgons encore plus grands.

Sur toutes les versions de l’Opel Zafira-e Life, sont disponibles des sièges en cuir de haute qualité coulissant sur des rails en aluminium. Ils permettent un réglage complet et facile. L’Opel Zafira-e Life est proposé en configurations cinq, six, sept ou huit sièges en cuir. Le dossier rabattable du siège passager avant permet le transport d’objets jusqu’à 3,50 m de long. Le rabattement des sièges de la troisième rangée augmente la capacité de chargement du Zafira-e Life L1 pour la porter à 1.500 litres (au niveau du pavillon). La dépose des sièges arrière (tout aussi faciles à réinstaller) porte la capacité totale de chargement à 3.397litres.

Une luxueuse finition «Lounge» est disponible sur les versions à empattement long: sièges avec massage et chauffage électrique à l’avant, quatre fauteuils mobiles en cuir à l’arrière.

Sécurité: affichage tête haute, alerte anticollision avant et caméra de recul

Le nouveau monospace tout-électrique d’Opel est doté de nombreuses aides à la conduite. Une caméra et un radar surveillent la zone située à l’avant du véhicule. Le régulateur de vitesse semi-adaptatif règle la vitesse sur celle du véhicule qui précède. L’aide au maintien dans la trajectoire et l’alerte à la somnolence avertissent les conducteurs qu’ils ont passé trop de temps au volant et ont besoin d’une pause. L’assistant aux feux de route, qui passe automatiquement en feux de route ou de croisement, s’enclenche au-dessus de 25km/h. L’affichage tête haute en couleur, qui indique la vitesse, la distance par rapport au véhicule précédent et les consignes de navigation, est également unique sur ce segment de marché.

Des capteurs à ultrasons placés dans les boucliers avant et arrière alertent le conducteur en cas d’obstacle lors du stationnement. L’image de la caméra de recul apparaît sur le rétroviseur intérieur ou sur l’écran tactile de 7,0 pouces – ce dernier offrant une vue panoramique sur 180 degrés.

Le grand écran tactile accompagne les systèmes d’infodivertissement Multimedia et Multimedia Navi. Les deux appareils disposent d’une intégration des téléphones Apple CarPlay et Android Auto. Grâce à «OpelConnect», le système de navigation tient compte d’informations en temps réel sur l’état de la circulation. Un puissant système de sonorisation est disponible sur toutes les finitions. Dans la version haut de gamme, les passagers bénéficient d’une acoustique de grande qualité grâce à dix haut-parleurs.

[1] Autonomie calculée selon la méthodologie de la procédure d’essai WLTP (R (CE) n° 715/2007, R (UE) n° 2017/1151). L’autonomie réelle peut varier dans le cadre d’une utilisation quotidienne et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite adopté, des caractéristiques de l’itinéraire, de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage et de la climatisation et du pré-conditionnement thermique.

[2] Disponible début 2021

[3] Les services LIVE Navigation sont disponibles gratuitement durant les 36 mois qui suivent l’activation. Ils sont ensuite payants.