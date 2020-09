Les nouveautés des systèmes de fraisage tangentiels HORN pour le secteur aéronautique

Haute précision et qualité de surface avec les fraises tangentielles M406 et M610

HORN France poursuit son développement dans le secteur aéronautique, avec une organisation dédiée depuis 2017. En mai dernier, la filiale annonçait, dans le cadre de la production de grands modules, un élargissement de son offre pour la fabrication des dentures. Elle présente aujourd’hui les nouveautés de ses systèmes tangentiels M610 et M406, qui garantissent une haute précision et qualité de surface en fraisage d’ébauche et en fraisage de finition, tout en consommant très peu de puissance à la broche. Solutions technico-économiques, le système M610 concerne les moyennes et grosses pièces aéronautiques. Le système M406 est pour sa part dédié aux petites et moyennes pièces.

Avec le concept de « système », HORN perfectionne de manière conséquente le système de fraisage M610. Après la fraise disque, une fraise de surfaçage à 90 degrés et de nouvelles sortes de matériaux de coupe viennent compléter le programme.

Le système d’outil breveté garantit une souplesse de coupe avec des angles axiaux positifs. Les plaquettes de coupe réversibles, affûtées avec précision, offrent 6 arêtes de coupe, utilisables pour des précisions élevées et d’excellentes qualités de surface. Un chanfrein supplémentaire garantit un angle d’attaque stable ainsi qu’une opération de fraisage particulièrement régulière. Le corps de base de la fraise est protégé de l’attaque abrasive des copeaux par un traitement de surface spécial.

Les 6 arêtes de coupe de la plaquette réversible permettent d’obtenir un prix à l’arête abordable. Pour l’usinage de différents matériaux, HORN propose les plaquettes de coupe dans les substrats AS46, IG35 et NE2B avec version à gauche ou à droite ainsi qu’avec les rayons d’angle de 0,4 mm ou 0,8 mm. La profondeur de coupe maximale est ap = 9,9mm. Les corps de base sont disponibles des diamètres de coupe : 50 mm (z=5), 63 mm (z=8), 100 mm (z=10) et 125 mm (z=12).

Système de fraisage M406 avec une géométrie Wiper

Petite sœur de la fraise tangentielle M610, la fraise M406 est idéale pour le fraisage d’ébauche des petites et moyennes pièces aéronautiques. La masse carbure de la plaquette permet de réduire l’échauffement dans la zone de coupe et de prendre une profondeur de passe plus importante, comparée à une plaquette de coupe de même taille. Sa conception à 4 arêtes de coupe en fait une solution technico-économique particulièrement intéressante, sans oublier sa polyvalence. Elle peut, en effet, être utilisée sur des technologies de fraise disque et de fraise pour les rainures en T.

HORN ajoute au système M406 une plaquette de coupe avec géométrie Wiper pour les finitions. Ainsi, le carburier répond aux exigences croissantes des clients en offrant une excellente qualité de surface, même avec des vitesses d’avance élevées. Cela permet de réduire la durée de cycle et le temps d’usinage pour chaque pièce. La géométrie apporte également des économies sur le processus de finition.

La plaquette Wiper, à une arête, fonctionne avec les fraises d’épaulement à 90° du système M406. L’utilisateur a besoin d’une seule plaquette de coupe avec géométrie Wiper par équipement de corps de base, et les plaquettes de coupe réversibles standard du système M406 équipent le reste. La plaquette Wiper est disponible en nuance AS4B pour les groupes principaux d’usinage P et M et en nuance AS46 pour le groupe principal d’usinage K.