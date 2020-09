LE GROUPE LEHNING ACQUIERT LE LABORATOIRE LESCUYER ET RENFORCE SES POSITIONS SUR LE MARCHÉ DE LA SANTÉ NATURELLE

Le Groupe Lehning, est fier d’annoncer l’acquisition du Laboratoire Lescuyer, pionnier de la micronutrition, spécialisé dans le développement et la commercialisation de compléments alimentaires de haute qualité.

Depuis 85 ans, le Groupe Lehning élabore et distribue en officines des produits de santé naturelle : phytothérapie, homéopathie, compléments alimentaires et phytocosmétique. Il fabrique et commercialise également en B to B des teintures mères, des extraits de plantes, ou encore des macérats glycérinés, tant en France qu’à l’international.

Animé par un profond respect de l’éthique dans le domaine de la santé au naturel, le Groupe Lehning offre au grand public tous les bienfaits du monde végétal à travers des solutions reconnues et éprouvées. Il s’agit ainsi de proposer à chacun d’améliorer sa santé physique ou psychologique au quotidien tout autant que son capital santé à long terme grâce à des formules originales, fabriquées à partir d’ingrédients naturels ou végétaux, sains et concentrés, provenant d’une gestion durable des ressources naturelles.

Son large portefeuille de solutions de santé naturelles est distribué dans 40 pays à travers le monde. Il est dédié aux consommateurs avisés du segment Selfcare pour répondre aux pathologies les plus courantes, tel son médicament leader à base de plantes : L52, pour lutter contre les états grippaux.

Cette nouvelle acquisition, parfaitement alignée avec la stratégie de croissance de l’entreprise et dont la transaction a été confiée à la banque Hottinguer, s’inscrit dans le respect des valeurs humaines et de l’ADN qui ont fait la réussite des Laboratoires Lehning, créés en 1935 par René Lehning, valeurs partagées au sein du Laboratoire Lescuyer, fondé en 1994 par le docteur Jean-François Lescuyer, repris en 2016 par Isabelle de Carmantrand aux côtés d’ABENEX, Ouest Croissance et Bpifrance.

Depuis 25 ans, le Laboratoire Lescuyer crée des solutions santé naturelles pour le mieux vivre de chacun et la santé de tous. Ces solutions santé naturelles associent 3 points clés : l’excellence des formulations, la haute qualité des actifs et les preuves d’efficacité scientifiques. Le Laboratoire Lescuyer a choisi de travailler avec les professionnels de santé et selon un modèle de distribution en vente directe en France.

La forte complémentarité des aires thérapeutiques et des circuits de distribution des deux laboratoires, ainsi que l’expertise digitale acquise par les équipes du Laboratoire Lescuyer vont permettre au nouvel ensemble d’accélérer la croissance de ses marques, auprès d’un public toujours plus soucieux de bénéficier de solutions naturelles à forte dimension médicale.

Le nouveau groupe ainsi constitué, présidé par Stéphane Lehning depuis 2004, reste un groupe industriel familial français et indépendant. Il réalise plus de 70 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte 370 collaborateurs sur l’ensemble de ses sites de production en France et à l’étranger – près de Metz, Clermont-Ferrand, La Rochelle et Paris pour la France, ainsi que dans ses filiales en Espagne, au Portugal et au Brésil.

« Nous sommes ravis de pouvoir unir nos forces et nos savoir-faire afin de répondre à la demande grandissante et légitime du grand public pour des compléments alimentaires de qualité supérieure, conçus selon des procédures extrêmement strictes avec des matières premières rigoureusement sélectionnées. Nous allons pouvoir œuvrer au développement de cette belle marque qui complète notre univers de produits de santé naturels de haute qualité », précise Stéphane Lehning, président du Groupe Lehning.

À propos des Laboratoires Lehning

Fondés en 1935 à la suite du succès de leurs premiers traitements contre la grippe espagnole, les Laboratoires Lehning font figure de pionniers français dans les traitements naturels à base de plantes. Détenu par la même famille de passionnés depuis trois générations, le groupe s’appuie sur une philosophie inspirée par la nature, tout en faisant rimer savoir-faire et qualité.

Son objectif : proposer au plus grand nombre des solutions naturelles, simples, accessibles et complémentaires à la médecine traditionnelle pour traiter les maux du quotidien.

Employant 370 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros, le Groupe Lehning est aujourd’hui implanté dans 40 pays.

À propos du Laboratoire Lescuyer

Fondé par le docteur Jean François Lescuyer en 1994, et repris en 2016 par Isabelle de Carmantrand, le Laboratoire Lescuyer fait partie des leaders français des compléments alimentaires à promesse santé. Grâce à une équipe R&D expérimentée, les solutions santé du Laboratoire Lescuyer sont formulées en interne, à La Rochelle, à partir d’actifs naturels de haute qualité et bénéficient d’études scientifiques. S’appuyant sur les recommandations des professionnels de santé depuis 25 ans, le Laboratoire Lescuyer propose des compléments alimentaires en vente directe. Le Laboratoire a réalisé un chiffre d’affaires de 14M€ en 2019.

