UBER S’ALLIE AVEC RENAULT & NISSAN POUR ÉLECTRIFIER SES TRAJETS EN EUROPE

Renault et Nissan, au sein de leur Alliance, ont signé une lettre d’intention avec Uber (MoU). Cet accord vise à permettre à Uber d’électrifier son offre de mobilité en Europe.

Les entreprises entendent collaborer dans le cadre du partenariat uneoffre abordable de véhicules 100% électriques à destination des chauffeurs utilisant l’application Uber sur les marchés européens, notamment au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et au Portugal. Ce partenariat fait suite à un projet pilote réussi entre Nissan et Uber au Royaume-Uni.

La lettre d’intention (MoU) présenté aujourd’hui s’inscrit dans l’objectif d’Uber de devenir une plateforme de mobilité zéro émission. D’ici 2025, 50 % des kilomètres parcourus via la plateforme d’Uber dans sept capitales européennes (Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Madrid et Paris) seront effectués à bord de véhicules 100% électriques. Ainsi, les usagers seront en mesure de circuler dans un véhicule zéro émission dans les villes représentant 80 % des activités européennes d’Uber d’ici à la fin 2021.

Dans le cadre de cet accord, les entreprises travailleront sur la mise en place de solutions pour accélérer l’adoption de véhicules 100% électriques et le développement d’un écosystème électrique dans les villes européennes. Ils entendent à ce titre :

Offrir aux chauffeurs utilisant l’application Uber un accès aux véhicules 100% électriques

Renault et Nissan : Renault ZOE et Nissan LEAF, ainsi que les futurs véhicules électriques de la gamme des deux entreprises.

Étendre le projet pilote britannique à la France d’ici fin 2020, dans l’optique d’un développement aux Pays-Bas, au Portugal et à d’autres marchés.

Lancer des actions conjointes de marketing et de sensibilisation afin de promouvoir les offres et les avantages du véhicule 100% électrique notamment au travers d’essais pour les chauffeurs partenaires d’Uber.

« Cet accord avec Uber est une reconnaissance de notre capacité à conquérir de nouveaux clients et à accompagner les professionnels dans leur transition énergétique. Aujourd’hui, nous capitalisons sur notre avantage concurrentiel : une offre attractive de véhicules électriques qui contribue au déploiement de la mobilité électrique à grande échelle. A cela s’ajoute, le travail en étroite collaboration que nous menons avec les autorités locales depuis plusieurs années pour proposer des solutions aux défis croissants auxquels sont confrontées les villes : transport, décarbonisation et qualité de l’air. Avec ce partenariat, nous unissons nos forces pour accélérer le mouvement », a déclaré Gilles Normand, SVP, Véhicules électriques et services de mobilité, Groupe Renault.

Jordi Vila, Directeur Commerce et Marketing de Nissan Europe, ajoute : « Grâce à nos dix ans d’expérience avec la Nissan LEAF, nous savons que les gens aiment conduire en électrique et que cette conversion peut aider les conducteurs à économiser de l’argent et à soutenir les ambitions de nos grandes villes en matière de pollution d’air. En faisant équipe avec Uber au Royaume-Uni, nous avons déjà augmenté la notoriété et l’adoption des véhicules électriques, et nous sommes impatients d’explorer la poursuite de cette initiative en Europe. »