Electrique : le nouvel Opel Vivaro-e en vente dès maintenant à 26 220 euros HT avec bonus environnemental (pour les personnes physiques et 28 220 pour les personnes morales)

Opel a déjà ouvert le carnet de commandes pour le nouveau Vivaro-e tout électrique, disponible à partir de 33220euros HT – hors bonus applicable localement. Les livraisons de l’utilitaire sans émissions commenceront dès cette année.

Les clients de l’Opel Vivaro-e peuvent choisir entre deux capacités de batterie lithium-ion, en fonction de leurs besoins: 75kWh pour une autonomie atteignant 330kilomètres ou, pour ceux qui font un usage quotidien moins intensif de leur véhicule, 50kWh pour une autonomie atteignant 230kilomètres, les deux en cycle WLTP(1). Quelle que soit la taille de la batterie, le Vivaro-e permet aux pros de bénéficier d’une mobilité porte-à-porte sans devoir faire de concessions, un gain énorme pour les livraisons du «dernier kilomètre».

Le Vivaro-e offre une charge utile allant jusqu’à 1275kg, soit presque aussi élevée que celle des versions Cargo L1 2,0litres diesel (charge utile maximale de 1405kg). Le Vivaro-e est également le seul véhicule électrique d’un constructeur automobile disponible avec un attelage proposé en accessoire, qui offre une capacité de remorquage maximale de 1000kg(2).

Avec les 100kW (136ch) et 260Nm de couple proposés par le système de propulsion électrique, le Vivaro e offre des performances supérieures à celles de la plupart des véhicules utilitaires électriques. La vitesse maximale de 130km/h, limitée électroniquement, permet d’emprunter l’autoroute tout en préservant l’autonomie. Un système sophistiqué de freinage par récupération, qui récupère l’énergie produite lors du freinage ou de la décélération, augmente encore le rendement.

La batterie située sous le compartiment de charge abaisse en outre le centre de gravité, ce qui favorise la stabilité du Vivaro-e dans les virages et face au vent, même à pleine charge, tout en contribuant à accroître le plaisir de conduire.

Rouler électrique en toute simplicité: multiples options de recharge, services «OpelConnect»

Remplissant à la perfection son rôle de partenaire fiable pour les petites et grandes flottes, les artisans et les entreprises, le Vivaro-e est aussi facile à charger qu’à utiliser. Grâce à sa wallbox, à sa recharge rapide ou même à un câble permettant de le recharger à partir d’une prise de courant domestique si nécessaire, chaque Vivaro-e est paré pour de multiples options de recharge.

Avec une borne de recharge 100kW en courant continu (CC), il ne faut que 30 minutes environ pour que la batterie de 50kWh atteigne un taux de charge de 80% (environ 45minutes pour la batterie de 75kWh). Opel propose des chargeurs embarqués qui garantissent le temps de recharge le plus court possible tout en assurant une longue durée de vie de la batterie (couverte par une garantie de huit ans/160.000 km). Selon le pays et l’infrastructure, le Vivaro-e est équipé en série d’un chargeur embarqué triphasé de 11kW ou monophasé de 7,4kW.

L’offre de câbles et de wallbox varie selon l’infrastructure énergétique de chaque pays. Ainsi, les utilisateurs du Vivaro-e pourront trouver et utiliser presque partout une borne de recharge.

Afin de rendre l’utilisation encore plus pratique, «OpelConnect», l’application «myOpel» et «Free2Move Services» – la marque de mobilité du Groupe PSA – proposent des solutions spéciales pour tous les véhicules électriques. Les services sont disponibles par le biais d’applications.

De plus, l’offre «OpelConnect» comprend l’appel d’urgence eCall, le recours à une assistance routière ainsi que de nombreux autres services, comme l’accès aux au bilan de santé du véhicule. Le service LIVE Navigation(3) fournit des informations en ligne sur le trafic en temps réel.

Un électrique pour tout faire: multiples versions, volume atteignant 6,6m3

Opel a pensé le Vivaro-e en fonctions des multiples besoins de ses clients. Ainsi, il offre des charges utiles allant jusqu’à 1.275kg et des PTAC allant de 2800 à 3100kg. La version L1, particulièrement compacte avec ses 4,60 mètres de long, comble l’écart entre le segment des fourgonnettes et celui des fourgons lourds. Avec un diamètre de braquage de seulement 11,8 m, le Vivaro-e est très agile dans les espaces restreints.

Grâce à la trappe pratique constituée par le FlexCargo, la capacité de chargement de 4,6m3 du L1 passe à 5,1m3. Cela permet de transporter des objets jusqu’à 3,23m de long. Les modèles M et L de 4,95 m et 5,30 m affichent une capacité de chargement maximale de 5,8 et 6,6 m3, respectivement. Les échelles ou les panneaux jusqu’à 3,58 ou 3,93m de long peuvent se loger en toute sécurité, tandis que la multitude d’espaces de rangement dans le cockpit (qui est équipé d’un frein de stationnement électrique de série) permet d’accueillir de manière pratique de nombreux petits objets.

Les larges portes arrière et latérales coulissantes du Vivaro-e donnent un accès illimité à l’espace de chargement ou à l’habitacle. Les portes latérales coulissantes électriques qui s’ouvrent automatiquement sont particulièrement pratiques: il suffit d’un balayage du pied pour ouvrir les portes de l’extérieur.

Nombreuses aides à la conduite: du freinage automatique d’urgence au détecteur de vigilance

Comme ses frères à moteur thermiques, le Vivaro-e offre un éventail exceptionnellement large d’aides à la conduite, car les pros ont droit aussi à la sécurité offerte par les dernières technologies. En plus de l’affichage tête haute, le Vivaro-e peut disposer de l’aide au maintien dans la trajectoire, de la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, du détecteur de vigilance du conducteur, de l’alerte anticollision frontale et du freinage automatique d’urgence.

Les capteurs à ultrasons des boucliers avant et arrière du Vivaro-e avertissent le conducteur de la présence d’obstacles lors du stationnement et surveillent l’angle mort latéral. Selon le niveau de l’équipement, l’image de la caméra de recul à 180 degrés apparaît sur l’écran tactile de sept pouces.

Les systèmes d’infodivertissement Multimedia Radio et Multimedia Navi du Vivaro-e sont équipés d’un grand écran tactile de 7,0 pouces. Les deux systèmes bénéficient de l’intégration des smartphones grâce à la présence d’Apple CarPlay et d’Android Auto.

[1] Autonomie déterminée selon la méthodologie de la procédure d’essai WLTP (R (CE) n° 715/2007, R (UE) n° 2017/1151). L’autonomie réelle peut varier au quotidien et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite adopté, des caractéristiques de l’itinéraire, de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage et de la climatisation et du pré-conditionnement thermique.

[2] Non freinée, pente à 12%

[3] Services LIVE Navigation gratuits pendant 36 mois après activation. Payants ensuite.