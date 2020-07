Markus Duesmann prend en charge la Division Car.Software du Groupe Volkswagen

Le développement central d’une plateforme logicielle pour le Groupe Volkswagen s’accélère. Responsable Recherche et Développement au sein du Groupe, le Président du Directoire d’Audi, Markus Duesmann, reprend également l’activité logicielle. Avec un système d’exploitation destiné à l’ensemble des modèles du Groupe Volkswagen, un data cloud automobile et une nouvelle architecture électronique, la Division Car.Software inter-marques se fixe un calendrier serré pour les années à venir. Dirk Hilgenberg, auparavant Senior Vice Président Process de Fabrication au sein du Groupe BMW, en devient le nouveau Président du Directoire. La Division Car.Software sera basée au hub high-tech du IN Campus à Ingolstadt.

« Nous lançons la plus grande révolution de l’industrie automobile. Dans quelques années, le système d’exploitation d’un véhicule et sa connectivité avec un data cloud hautement sécurisé feront toute la différence. C’est pourquoi le positionnement de la Division Car.Software en tant qu’unité inter-marques chargée du développement logiciel du Groupe Volkswagen est une étape clé pour l’avenir, explique Markus Duesmann. Christian Senger a contribué de manière décisive à la définition de la mission stratégique du Groupe Volkswagen en tant que prestataire d’une mobilité basée sur les logiciels. Son leadership a conduit à la création d’une unité logicielle puissante qui peut maintenant passer en phase opérationnelle après son développement réussi. Dans le même temps, l’expertise technologique du Groupe a été largement renforcée grâce à des partenariats technologiques, des acquisitions et le recrutement d’experts des logiciels. Je tiens à remercier Christian Senger pour son travail de pionnier. Avec l’arrivée prochaine de Dirk Hilgenberg, la Division Car.Software se dote d’un Président du Directoire disposant d’une large expérience internationale de l’intégration des technologies et des produits logiciels. En étroite coopération avec lui, j’œuvrerai à une progression rapide et vigoureuse dans ce domaine. »

Toutes les fonctions du VW.OS dans un modèle phare d’Audi

La gamme complète des fonctions du système d’exploitation VW.OS, dont la Division Car.Software est responsable, sera utilisée pour la première fois dans un modèle phare qui sera développé en un temps record par « Artemis », une nouvelle unité agile qui facilitera l’accélération des processus de développement en coopération étroite avec la Division Car.Software.

« La coopération avec toutes les marques et toutes les équipes sera décisive pour la réussite de la Division Car.Software, note Markus Duesmann. L’équipe d’Audi assume une responsabilité particulière en tant que marque premium. En effet, pour bon nombre de nos clients, « premium » se définit déjà principalement par des technologies numériques parfaitement adaptées à leurs utilisateurs. L’objectif est que toutes les marques du Groupe Volkswagen bénéficient de ce rôle de pionnier. »

Progression rapide avec une augmentation de personnel au sein de la Division Car.Software

Suite à la transition vers un mode de travail agile le 1er juillet, de nombreux experts des marques et entreprises du Groupe ont été recrutés pour la Division Car.Software. Plus de 75 % des experts approchés pendant cette phase de transfert ont, à ce jour, décidé de travailler pour la nouvelle unité logicielle. Ce renforcement des effectifs se poursuivra. D’ici à la fin de l’année, environ 5 000 experts pourraient déjà travailler ensemble au sein de la Division Car.Software.

Dans le cadre de cette augmentation de personnel, le département Digital Car & Services de la marque Volkswagen Véhicules Particuliers sera probablement réintégré à la marque principale, puisque toutes les personnes qui y travaillent seront transférées vers la Division Car.Software ou viendront, à leur demande, renforcer d’autres départements de l’entreprise.

La Division Car.Software se dote d’une carte logicielle pour tous les produits numériques

La Division Car.Software a pour objectif de développer des logiciels communs pour toutes les marques et tous les marchés du Groupe. Le fleuron de cette gamme de produits est incontestablement le système d’exploitation VW.OS assorti de la connectivité avec le Volkswagen Automotive Cloud. La Division Car.Software consolidera également les solutions de plateforme technologique pour les innovations et les business models axés sur les données du Groupe. Plus de 7 milliards d’euros d’investissements sont prévus à ce niveau d’ici à 2025. La Division Car.Software rassemblera une expertise internationale. Basée à Ingolstadt, elle possède également, avec ses filiales, d’autres sites en Allemagne, notamment à Berlin, Stuttgart, Wolfsburg et, à l’avenir, Munich. La division dispose également de sites en Europe, ainsi qu’en Chine, aux États-Unis, en Israël et en Inde.

De nouvelles fonctions à haute responsabilité au sein du Groupe Volkswagen sont à l’étude pour Christian Senger, qui était, jusqu’à présent, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge du département Digital Car & Services et Président du Directoire de la Division Car.Software. À cette fonction, il a présidé au développement organisationnel de la Division Car.Software et enregistré des progrès significatifs en vue d’acquisitions et de partenariats importants.

Courtes biographies de Dirk Hilgenberg et Christian Senger :

Dirk Hilgenberg est titulaire d’un diplôme de physique. En 1999, il a débuté sa carrière comme Directeur Général des opérations IT chez BMW UK Manufacturing Ltd. En 2002, il a intégré le Groupe BMW à Munich en tant que Vice President Process pour les Operations IT et l’Engineering. En 2012, il a été nommé Vice-Président de l’ingénierie des assemblages technologiques. En 2015, il est parti pour Spartanburg (USA) où il a intégré BMW US Manufacturing LLC en tant que Vice-Président en charge de l’assemblage. En 2017, il a été nommé Senior Vice-Président Process de Fabrication au sein du Groupe BMW à Munich.

Christian Senger est titulaire d’un diplôme d’ingénieur et travaille pour le Groupe Volkswagen depuis quatre ans. En 1996, il est devenu Directeur Général du Groupe Senger à Munich. En 1997, il a rejoint BMW et son département Total Vehicle Package & Geometrical Integration. À partir de 1999, il y a travaillé sur de nouveaux concepts de véhicules et, à compter de 2003, sur des designs géométriques. Il a été nommé directeur de l’énergie en 2008, puis du département Total Vehicle Concepts Engineering en 2010. En 2012, il rejoint Continental à Regensburg en tant que Senior Vice-Président en charge des systèmes et technologies automobiles. Il a rejoint le Groupe Volkswagen en 2016 pour prendre la responsabilité de l’électro-mobilité de série. En 2019, Christian Senger a été nommé membre du Directoire de Volkswagen Véhicules Particuliers en charge de Digital Car & Services. Dans le même temps, il a œuvré au développement de la Division Car.Software inter-marques au sein du Groupe Volkswagen, récemment en tant que PDG.