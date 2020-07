Masque obligatoire en espace clos dès la semaine prochaine : IMC Toys lance des masques enfants réutilisables FFP2 pour une protection maximale et ludique

Suite à l‘allocution du président de la République Emmanuel Macron hier, le port du masque sera obligatoire dans les espaces clos dès la semaine prochaine.

IMC Toys a lancé des masques dédiés aux 6-9 ans, aux couleurs de Cry Babies Magic Tears pour permettre aux enfants de dédramatiser le port du masque en portant leurs héros préférés.

Disposant d’une filtration FFP2 de plus de 93% et lavables 25 fois, les masques IMC Toys sont d‘ores et déjà disponibles en grande distribution et distribution spécialisée jeux/jouets.

Dans une démarche solidaire, IMC Toys reversera une partie des ventes à l‘association Espace Renaissance qui accompagne les enfants malades, handicapés ou défavorisés et leurs parents.

Une série de contenus vidéos est également disponible sur la chaîne YouTube Kitoons pour apprendre aux enfants à mieux cohabiter avec le virus : 3 nouveaux héros, la Rescue Team ont pour mission d’aider l’enfant à comprendre et à appliquer les gestes barrière du quotidien.

Petit plus : on vous offre aussi un masque adulte, spécialement créé pour vous !