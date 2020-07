Joyeux anniversaire Fiat Panda : rendez-vous autour du design pour célébrer les 40 ans du modèle

Le voyage à travers les 40 ans d’histoire de la Panda se poursuit. Après s’être intéressé au monde des moteurs avec Maria Grazia Lisbona, la deuxième vidéo célèbre l’icône Fiat en revenant au design qui a caractérisé les trois générations de la citadine Fiat.

Pour raconter cette nouvelle histoire, Luca Napolitano – Responsable des marques Fiat & Abarth pour la Région EMEA – accueille Klaus Busse, Responsable du Design de FCA pour la région EMEA, pour analyser le design et le style typiquement italiens de Panda, mélange parfait de fonctionnel et de pragmatique.

« Le succès d’une voiture est le fruit d’une stratégie gagnante et d’un éclair de génie stylistique résultant de la recherche de nouvelles tendances afin de satisfaire le goût et les besoins émergents des clients », a déclaré Luca Napolitano. « Fondamentalement, il découle d’une formule complexe, mise à l’épreuve par l’arbitre le plus strict de tous : le temps lui-même. Ce principe s’applique à la Fiat Panda, qui franchit cette année le cap de ses 40 premières années, répartie en trois générations avec de nombreux records technologiques et commerciaux. La Panda incarne également sans équivoque la relation quotidienne avec la voiture : plus immédiate, plus insouciante. Pensez aux plus de 7,8 millions d’unités produites à ce jour, alors qu’au premier semestre de cette année, la Panda, avec la 500, a été confirmée comme le leader incontesté du segment A européen. Après le lancement du moteur hybride, le Panda s’est vendue à près de 59 900 unités et atteint une part de marché de 17,1%. »

Depuis sa création, Panda est une voiture urbaine offrant une capacité perpétuelle à surprendre et à offrir des solutions répondant aux exigences les plus diverses. C’est une voiture multifonctionnelle, simple et intuitive, accessible et abordable. En un mot, indéniablement une Fiat.

« À ses débuts en 1980, la Fiat Panda s’est fait connaître comme une boîte magique, pleine d’idées originales, ingénieuses et surprenantes », raconte Klaus Busse. « La panda est pensée pour être utilisée au quotidien. C’est un objet typique du design, apprécié pour sa fonctionnalité ainsi que pour son style. Et c’est pourquoi elle a conquis tout le monde. »

Les secrets du succès de la Panda reposent sur ses dimensions extérieures compactes, le grand espace intérieur qui peut être configuré pour toutes les exigences de transport, la large gamme de moteurs et les nombreuses combinaisons de couleurs. Le tout enveloppé dans une « forme » familière, robuste et rassurante qui évoque immédiatement charme et complicité, qu’elle soit conduite en ville ou à flanc de montagne. Ce n’est pas un hasard si la Panda est la voiture la plus populaire auprès des Italiens, ainsi que pour tant d’autres à travers l’Europe qui l’ont choisie comme « compagnon de route » pour leurs déplacements quotidiens. La Panda est une voiture de ville, mais en même temps c’est un petit SUV, même à une époque où personne ne savait ce qu’était un SUV. Elle est ainsi devenue une icône sur le segment des 4X4.

Après tout, cela fait partie de l’ADN de Fiat d’offrir style et fonctionnalité, combinés à des solutions intelligentes qui simplifient et améliorent la vie à bord. Il en va de même pour Panda, qui a évolué avec le temps tout en restant toujours fidèle à elle-même, dans un parfait équilibre entre forme et fonction. De génération en génération, la citadine de Fiat en est venue à réinterpréter son propre style, sans jamais perdre de vue sa propre identité, mais surtout, sans jamais sacrifier la polyvalence. En fait, la Fiat Panda est l’icône fonctionnelle de la gamme, avec ces éléments de design distinctifs qui l’identifient immédiatement en tant que Panda, quelle que soit la génération ou l’année d’immatriculation : des sièges rabattables à l’espace intérieur à moduler comme vous le souhaitez, de la ceinture de sécurité aux rangements du tableau de bord, jusqu’à la disposition simple et intuitive des commandes, pour une conduite agréable et sûre.

Dans un avenir proche, la Fiat Panda continuera de surprendre. Son caractère innovant est une source d’inspiration constante pour les designers de Centro Stile, qui travaillent en équipe pour trouver des solutions intelligentes et encore plus fonctionnelles pour la citadine de demain. Un de leurs nombreux processus créatifs a abouti au concept Fiat Centoventi : la réponse de Fiat à la mobilité électrique durable de demain, basée sur plus de 120 ans d’histoire.

Le voyage pour découvrir la Fiat Panda ne s’arrêtera pas là. La troisième interview vidéo portera sur les solutions intelligentes. Stay tuned !