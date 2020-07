Des Bras en Plus vous donne ses conseils pour un déménagement écoresponsable

Déménager tout en étant écoresponsable ? Oui, c’est possible ! Alors quels sont les gestes à suivre ? Des Bras en Plus, la 1ère startup à avoir digitalisé le déménagement vous donne quelques conseils.

Faire le tri et recycler :

Un déménagement engendre souvent un nettoyage complet et un tri de ses biens matériels, mais l’on ne sait pas toujours comment s’y prendre. Pas de panique, renseignez-vous d’abord sur le passage des encombrants, les associations ou allez dans un point de recyclage de déchets électroniques. Mais parce que vous n’avez pas forcément accès à ces solutions, Des Bras en Plus propose une offre complémentaire, pour répondre aux attentes du plus grand nombre, avec une procédure de récupération et de recyclage de matériels informatiques. Et il en va de même pour vos meubles qui sont, soit évacués et valorisés afin d’avoir une deuxième vie, soit simplement recyclés.

Choisir ses emballages :

Qui dit déménagement, dit cartons. Or, bien souvent, à peine utilisés, ils sont déjà jetés. Alors pour limiter le gaspillage voici quelques astuces. Dans un premier temps, emballez vos objets de préférence dans du papier journal ou des tissus. Ensuite, ne mettez du scotch qu’aux endroits nécessaires. Enfin, si vous ne pouvez récupérer et stocker des cartons chez vous, d’un précédent déménagement ou autre, Des Bras en Plus vous propose des cartons comme neuf, qui sont en fait récupérés et recyclés systématiquement après chaque déménagement.

Maîtriser sa consommation :

Les allers-retours lors d’un déménagement sont un calvaire et en plus ils sont tout sauf écologique. N’hésitez pas à vous tourner vers une société de déménagement ayant une véritable politique environnementale. Ainsi, quelques astuces peuvent vous permettre de réduire vos émissions de Co2, comme le fait de penser ses trajets. En effet, en optant pour une évaluation au préalable des déplacements, vous évitez une consommation excessive et limitez la pollution. Chez Des Bras en Plus, en plus des trajets, les déménageurs professionnels sont sensibilisés à l’écoconduite !

Bien choisir son véhicule :

Parce qu’un déménagement à vélo n’enchante personne, mais qu’un déménagement classique est difficilement écologique, des solutions toutes aussi pratiques et respectueuses de l’environnement s’offre à vous. Par exemples : préférez des véhicules hybrides, électriques ou encore des véhicules qui utilisent du GNV. Comme chez Des Bras en Plus, où en plus la flotte automobile est régulièrement maintenue.

Petit plus : Un véhicule écologique passe aussi par une bonne répartition de la charge au sein du véhicule.

Des Bras en Plus est une startup précurseur. De sa création, en étant la 1ère à digitaliser le secteur du déménagement, à aujourd’hui, en sensibilisant ses déménageurs professionnels à la conduite responsable. La startup ne cesse de trouver des nouveaux défis en faveur de l’environnement.

