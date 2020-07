Sprint final pour rejoindre la grille de départ : Derniers tests sur piste pour la nouvelle BMW M3 Berline et la nouvelle BMW M4 Coupé

BMW M GmbH prépare actuellement le renouvellement ses modèles emblématiques. Avec des tests dynamiques effectués dans des conditions de course, le processus de développement en série de la nouvelle berline BMW M3 et de la nouvelle BMW M4 Coupé entre dans sa phase finale. Avec une augmentation significative des performances par rapport aux modèles précédents et un système de suspension spécifique, les nouveaux moteurs six cylindres en ligne établissent une fois de plus des références dans le segment des berlines et coupés hautes performances de leurs catégories. Des innovations dans les domaines de la transmission, de la suspension, des amortisseurs et du freinage nécessitent des essais approfondis sur route, dans les centres d’essais de BMW Group à Miramas dans le sud de la France, dans la ville suédoise d’Arjeplog, ainsi que sur différents circuits de course.

Traditionnellement, la Nordschleife du Nürburgring pose les jalons d’une adéquation parfaite entre la transmission et la suspension dans toutes les situations. Cependant, comme les caractéristiques de performance d’une BMW M doivent convaincre non seulement sur ce circuit, mais aussi sur les profils de piste les plus variés, les ingénieurs d’essais élargissent toujours le programme de tests pour y inclure d’autres circuits, comme actuellement avec des prototypes camouflés de la nouvelle berline BMW M3 et de la nouvelle BMW M4 Coupé au Sachsenring.

Quelques mois avant leur première mondiale mi-septembre 2020, le potentiel dynamique de la nouvelle berline BMW M3 et de la nouvelle BMW M4 Coupé est déjà clairement perceptible. Une agilité enthousiasmante, une dynamique exceptionnelle et un comportement parfaitement maîtrisable, même dans des situations sportives extrêmes, caractérisent leur comportement de conduite. L’équilibre entre des performances exceptionnelles et une aptitude au quotidien sans restriction, si typique des modèles BMW M, atteint un nouveau niveau. « Pour chaque BMW M, nous mettons la technologie du sport automobile sur la route », déclare Markus Flasch, président du conseil d’administration de BMW M GmbH. » La nouvelle BMW M3 Berline et la nouvelle BMW M4 Coupé incarnent ce principe de manière particulièrement intensive, car ces deux modèles s’inscrivent incontestablement dans la tradition des voitures de tourisme les plus performantes au monde. Et les résultats des essais nous montrent que cette nouvelle génération de modèles est nettement supérieure à celle de ses prédécesseurs en termes de performances ».

Les nouvelles BMW M3 Berline et BMW M4 Coupé sont proposées en deux niveaux de performance : Outre une variante de 480 ch (353 kW) avec une boîte manuelle à 6 vitesses, vous avez le choix entre un modèle de compétition de 510 ch (375 kW) et une boîte M à 8 vitesses avec Drivelogic. « Avec les versions Competition de la nouvelle BMW M3 Berline et de la nouvelle BMW M4 Coupé, nous visons une dynamique maximale en matière de développement et de transfert de puissance – dans un premier temps avec une propulsion classique et, plus tard, également en liaison avec la dernière version de notre système à quatre roues motrices M xDrive » explique Dirk Häcker, responsable du développement de BMW M Automobiles et de BMW Individual.

Par rapport aux modèles précédents, les moteurs six cylindres en ligne des nouvelles voitures de sport hautes performances offrent une puissance accrue de 49 ch (36 kW) et 60 ch (44 kW) (modèles Competition) et un couple maximal de 650 Nm. De plus, grâce à la technologie M TwinPower Turbo et au concept de haut régime, le moteur impressionne par ses caractéristiques de performance dérivées de la course automobile. Le moteur excelle par sa réponse extraordinairement spontanée dans toutes les plages de vitesse et est également utilisé dans la BMW M4 GT3, qui deviendra le nouveau modèle haut de gamme de BMW M GmbH en compétition à partir de la saison 2022.

Grâce à un programme d’essais rigoureux, les ingénieurs du développement et des essais de BMW M GmbH travaillent actuellement à l’adaptation des éléments de suspension spécifiques aux caractéristiques de performance du moteur, de manière à garantir à la nouvelle BMW M3 Berline et à la nouvelle BMW M4 Coupé une place sur la première ligne de la grille de départ dans leur segment de véhicule. Les quelque 3 670 mètres du traditionnel Sachsenring, qui est connu comme le site de longue date de la série de courses des German Touring Car Masters (DTM), offrent également les conditions idéales à cet effet. Avec son profil exigeant comprenant des virages en épingle, de longues lignes droites et le passage en descente avant le virage de Queckenberg, il est possible, tour après tour, d’optimiser de manière ciblée la gestion dynamique longitudinale et latérale de la nouvelle BMW M3 Berline et de la nouvelle BMW M4 Coupé.