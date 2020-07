Mieux protéger sa maison et diminuer le coût de son assurance habitation avec Netatmo et Luko

A l’approche des départs en vacances, Netatmo et Luko nouent un partenariat pour inciter les Français à mieux protéger leur foyer. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs du Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo pourront bénéficier de tarifs préférentiels pour leur assurance habitation chez Luko.

La néo assurance habitation Luko et le spécialiste français de la maison intelligente Netatmo ont développé ensemble une offre pour renforcer la sécurité de son domicile et récompenser les utilisateurs ayant une démarche de prévention, essentielle à l’approche des départs en vacances. En effet, l’été est la période la plus favorable aux cambriolages : les maisons sont désertes et les voisins absents. Ainsi, un Français sur deux s’inquiète pour la sécurité de son domicile au moment de partir en vacances[1]. Toutefois, 45% d’entre eux déclarent ne pas connaître les bons réflexes à adopter avant de quitter leur logement pour plusieurs jours[2].

Pour partir en vacances l’esprit tranquille, Netatmo et Luko ont donc conçu une nouvelle offre. Les utilisateurs équipés d’un Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo bénéficient d’une réduction mensuelle de 10 % sur l’assurance habitation Luko et d’un abandon de la franchise en cas de cambriolage. Cette offre est valable pour tous les utilisateurs qui disposent d’un Système d’Alarme Vidéo Intelligent, quelle que soit la date d’acquisition de celui-ci.

Raphaël Vullierme, cofondateur et CEO de Luko déclare : « Chez Luko, nous voulons construire une assurance habitation qui prévient avant de guérir. C’est pourquoi nous avons mis en place ce partenariat avec Netatmo, leader de la maison intelligente. Ainsi, les clients qui prennent soin de leur domicile et qui font tout pour le protéger sont récompensés et paient le juste prix. Et si toutefois un cambriolage avait lieu, Luko prend en charge tout l’accompagnement et rembourse deux fois plus vite que les assurances traditionnelles. »

« Ce partenariat avec Luko souligne notre volonté d’offrir à nos utilisateurs une maison encore plus sûre », explique Fred Potter, fondateur de Netatmo. « D’une part, on leur propose un Système d’Alarme Intelligent qui les informe avant même que l’intrusion ne se produise et qui permet de déjouer les cambriolages. D’autre part, on peut mieux les accompagner en cas de sinistre avec une assurance qui place la prévention au cœur de son activité. »

Au-delà de la prévention, les clients Luko équipés d’un Système d’Alarme Intelligent Netatmo pourront bénéficier d’une indemnisation plus rapide en cas de sinistre. En effet, l’évaluation des dommages sera accélérée grâce aux activités détectées par les Détecteurs d’Ouverture Intelligents pour Portes et Fenêtres ou par la Caméra Intérieure Intelligente.

Une protection intelligente pour sa maison avec Netatmo

Le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est idéal pour sécuriser le domicile. Il se compose de la Caméra Intérieure Intelligente, de la Sirène Intérieure Intelligente et des Détecteurs d’Ouverture Intelligents pour Portes et Fenêtres. La Caméra fait la distinction entre un inconnu, un proche ou un mouvement anodin grâce à sa technologie de reconnaissance faciale. Les Détecteurs d’Ouverture Intelligents captent tout mouvement ou vibration sur les portes et fenêtres, signalant que quelqu’un essaie de forcer l’ouverture. En cas de tentative d’intrusion, l’utilisateur est alerté en temps réel sur son smartphone et la Sirène déclenche automatiquement une alarme de 110 dB.

Toutes les fonctionnalités du Système d’Alarme Vidéo Intelligent sont disponibles gratuitement. Aucun abonnement ni frais supplémentaires ne sont requis pour le stockage des vidéos.

L’assurance nouvelle génération qui prévient les sinistres

Depuis son lancement en mai 2018, la néo assurance montre qu’une autre voie est possible pour l’assurance. Au-delà d’un simple contrat que l’on aurait transposé dans une application, Luko transforme le modèle traditionnel de l’assurance pour le faire passer de la réaction à la prévention. L’entreprise développe des technologies brevetées pour empêcher les sinistres (dégâts des eaux, incendies, etc.) et encourage les bonnes pratiques de prévention chez ses assurés. En cas de sinistre, Luko mise également sur la technologie pour offrir réactivité et assistance à ses membres : l’assurance rembourse deux fois plus vite que les assureurs traditionnels et son indice de satisfaction (NPS[3]) est de 72, contre 15 dans l’industrie en moyenne[4], et de 75 à la suite d’un sinistre.

[1] Étude menée par YouGov et Netatmo du 13 au 15 juin 2018, sur 1005 personnes représentatives de la population française (18+)

[2] Sondage réalisé par Luko du 11 au 16 juin 2020 auprès de 12 000 personnes

[3] Net Promoter Score : indice mesurant la satisfaction dans les industries de service

[4] Bain / Research Now NPS 2017