LAFORÊT S’ENGAGE POUR SES CLIENTS ET AVEC SES COLLABORATEURS POUR UNE REPRISE SOUS LE SIGNE DE LA CONFIANCE

En interne comme en externe, le réseau d’agences immobilières franchisées Laforêt affiche de belles réussites, tant en matière d’image que de notoriété. Les reconnaissances obtenues en 2020 – Meilleure agence immobilière, n° 1 de la relation client et Meilleur employeur – viennent souligner ces résultats, mais aussi l’audace et l’innovation dont fait preuve l’enseigne depuis de nombreuses années. Elles confirment également l’attachement de ses clients et renforcent la motivation des 4 000 collaborateurs de l’enseigne qui font face à une reprise dynamique depuis la réouverture des agences au public. Ainsi, le mois dernier, le site Laforêt.com a reçu près de 1 300 000 visites, preuve que le réseau vient spontanément à l’esprit des Français lorsqu’ils décident de s’engager dans un projet immobilier.

Laforêt : l’enseigne n° 1 de la confiance depuis 10 ans

Pour la 3e année consécutive, Laforêt a été élue Meilleure agence immobilière en 2020 (1). Une reconnaissance en ligne avec les résultats de l’enquête IFOP menée chaque année et qui confirme une fois de plus en 2020 l’attachement des Français pour cette enseigne. Reconnue n° 1 de la confiance depuis 10 ans, la marque est identifiée comme très professionnelle et perçue comme un véritable partenaire des projets immobiliers, simplifiant les parcours d’achat, de vente, de location, de gestion locative et de syndic de copropriété.

Cette excellente image est directement liée à la dimension innovante de la marque, qui s’appuie sur les dernières technologies (signature électronique, vidéos drones…) pour être constamment en phase avec l’immobilier d’aujourd’hui, mais aussi pour anticiper les besoins de demain.

Sa démarche d’innovation continue s’est une nouvelle fois exprimée pendant le confinement. Alors que toutes les agences avaient été contraintes de baisser leur rideau, Laforêt a poursuivi son activité grâce à son outil de visites à distance, Visio-visit. Celui-ci a permis à de potentiels acheteurs ou locataires de découvrir des biens en visio et en live, depuis chez eux, tout en profitant de l’expertise d’un agent Laforêt.

Par ailleurs, une quinzaine de nouveaux franchisés ont signé avec Laforêt en full digital pendant le confinement : preuve, une nouvelle fois, de la confiance accordée au réseau et de son attractivité.

Cette proximité, au cœur de l’ADN de l’enseigne et constamment entretenue, lui a permis de monter en 2020 sur la première marche du podium de la relation client dans le secteur immobilier (2).

Une marque employeur forte

Pour rendre possibles tous les projets immobiliers de ses clients, Laforêt s’appuie sur 4 000 collaborateurs, des femmes et des hommes experts dans leur domaine et passionnés par leur métier. Là encore, l’enseigne joue la carte de la proximité et met à leur disposition les moyens et outils les plus innovants afin qu’ils puissent progresser, s’épanouir et réussir dans leur activité au quotidien.

Ainsi, la formation est au cœur du succès du réseau. Laforêt déploie de nombreuses techniques d’apprentissage, dont une plate-forme digitale combinant présentiel et e-learning. L’enseigne propose également à ses collaborateurs des séances de coaching individuel, ainsi que l’accès à son Campus, qui permet à ses futurs talents d’accéder à de nombreuses formations certifiantes et diplômantes. Enfin, intégrer le réseau Laforêt, c’est aussi bénéficier du « Visa Manager Laforêt », qui propose d’acquérir toutes les cartes professionnelles (T, G et S) en un seul diplôme et d’obtenir ainsi un titre RNCP ouvrant l’accès à tous les métiers de l’agence immobilière (transaction immobilière, gestion immobilière et syndic de copropriété).

Sa politique managériale de proximité est d’ailleurs saluée par l’ensemble de ses équipes. Une reconnaissance confirmée en 2020 avec l’obtention du label Capital Meilleur Employeur de l’année (3).



(1) Inma Stratmarketing 2020

(2) Bearing point/Kantar TNS 2020

(3) Sondage en ligne réalisé par l’institut Statistade pour Capital de façon indépendante et anonyme auprès de 20 000 salariés, afin de mesurer la satisfaction des Français salariés vis-à-vis de leur employeur et de ceux de leur secteur.