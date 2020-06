Fiat annonce l’ouverture des réservations d’une série limitée exclusive dédiée au marché français : la Nouvelle 500 France Edition

La Nouvelle 500 ‘’la Prima’’ cabriolet a déjà rencontré un vif succès en France, l’hexagone se situant au deuxième rang des demandes en Europe. Un succès amené à s’amplifier, d’une part grâce à la récente ouverture des réservations de la série ‘’la Prima’’ berline et désormais à l’annonce d’une inédite série limitée exclusivement dédiée au marché français : la Nouvelle 500 ‘’France Edition’’.

Performances et autonomie au meilleur niveau

La Nouvelle 500 ‘’France Edition’’ se positionne en véritable cœur de gamme avec un niveau de prestations et d’équipements qui la situe au meilleur niveau sur le marché des citadines électriques en France. Ainsi, elle dispose d’un moteur d’une puissance de 87 kW, permettant une vitesse maximale de 150 km/h (autolimitée), une accélération de 0 à 100 km/h en 9,0 secondes et de 0 à 50 km/h en 3,1 secondes. Par ailleurs, l’autonomie et les temps de charge demeurant deux préoccupations clés pour l’utilisateur, la Nouvelle 500 ‘’France Edition’’ dispose de batteries lithium-ion d’une capacité de 42 kWh qui assurent une autonomie allant jusqu’à 320 km en cycle mixte WLTP. La prise CCS Combo 2 située à l’arrière droit de la voiture permet de recharger en courant alternatif jusqu’à 11kW ou via le chargeur rapide de série (courant continu) jusqu’à 85 kW, soit une recharge pour une utilisation quotidienne moyenne (50km) en 5min et une recharge à 80% en 35min. À noter que le câble Mode 3 pour une charge jusqu’à 11 kW via le réseau public est disponible en option alors que la easyWallbox (de série sur la série ‘’la Prima’’) est ici proposée en accessoire.

Style exclusif et niveau d’équipements haut de gamme

Extérieurement, la Nouvelle 500 ‘’France Edition’’ se distingue par ses coloris exclusifs Onyx Black (noir pastel) et Solid White (blanc pastel), ses jantes en alliage de 16’’, des inserts de calandre et de vitres latérales chromés ou la présence d’un badge spécifique ‘’France Edition’’ sur les montants de porte. En outre elle bénéficie d’un toit vitré panoramique en verre ou d’une capote noire pour la version cabriolet, véritables «fenêtre sur le ciel» qui inonde l’habitacle de lumière. Comme la Fiat 500 Hybrid Launch Edition, la Nouvelle 500 France Edition reçoit un revêtement de sièges en fil Seaqual™ à base de plastique récupéré en mer (voir encadré). Enfin, le bandeau de la planche de bord reprend la couleur de la carrosserie.

L’équipement conséquent de la Nouvelle 500 ‘’France Edition’’ comprend notamment six airbags, le freinage automatique d’urgence, l’appel d’urgence E-Call, le frein de parking électrique, la climatisation automatique, le système d’ouverture et de démarrage sans clé, les capteurs de pluie et de luminosité ou le radar de recul ainsi que de nombreux équipements de sécurité et d’aide à la conduite ou le système d’infotainment Uconnect 5.

Les systèmes d’aide à la conduite

La Nouvelle 500 ‘’France Edition’’ va donc encore plus loin en termes de sécurité et de technologie en intégrant de nombreux systèmes d’aide à la conduite (ADAS). Citons en particulier la reconnaissance intelligente des panneaux qui lit les panneaux de limitation de vitesse et recommande d’en suivre les indications ; le Freinage autonome d’urgence qui détecte les ralentissements soudains ou les obstacles, activant ainsi le freinage de manière autonome. Enfin elle embarque l’Alerte de franchissement de ligne.

Connectivité de dernière génération

La Nouvelle 500 ‘’France Edition’’ est aussi livrée de série avec le nouveau système d’infotainment Uconnect 5 : écran central tactile de 10,25’’ avec navigation, Apple CarPlay en mode sans fil /Android Auto™ également sans fil, et offre des services connectés via la Uconnect box. Cette plateforme connectée est déjà ancrée dans l’avenir. Développée avec l’idée d’offrir aux clients une toute nouvelle expérience, FCA utilise le système d’exploitation Android Automotive, facile à manipuler, intuitif et remarquablement personnalisable. Ainsi, des widgets permettent de configurer l’affichage des fonctions et des applications. Cette technologie est compatible avec Apple CarPlay en mode sans fil. Le système est également en mesure d’offrir les mêmes fonctionnalités pour Android Auto.

La Nouvelle 500 permet une intégration en mode miroir de son smartphone et dispose d’un écran tactile haute définition de 10,25’’ en format horizontal 16:9 qui s’intègre parfaitement dans le tableau de bord de la voiture.

Le système Uconnect 5 combiné avec le Telematic Box Module permet non seulement l’accès à la fonction d’appel d’urgence qui devient obligatoire, mais également à un ensemble de services connectés innovants gratuits pendant les 3 premières années :

– My Assistant : ce système d’assistance complète l’appel d’urgence et permet de contacter un assistant pour demander de l’aide en cas de panne ou d’accident.

– My Remote : il permet de vérifier le niveau de charge de la batterie depuis son smartphone, de planifier la recharge des véhicules pendant les périodes les plus appropriées, de connaître l’emplacement exact de son véhicule, d’ouvrir ou fermer les portières ou d’activer la climatisation.

– My Car : pour vérifier l’état de votre voiture depuis votre smartphone et vérifier le niveau de charge de la batterie, la pression des pneus, le kilométrage et le calendrier d’entretien.

– My Navigation : il permet de définir sa destination sur le navigateur, d’identifier un itinéraire, de vérifier le niveau de circulation ou les conditions météorologiques le long du parcours ou de visualiser l’emplacement des points de recharge, le tout directement via l’application.

– My eCharge : permet de gérer toutes les sessions de recharge, que ce soit aux bornes publiques – qui peuvent également être localisées et payées directement en ligne, ou via la wallbox à domicile.

Ainsi, la Nouvelle 500 est née parfaitement connectée. Elle dialogue avec son conducteur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la voiture, permet de définir à l’avance un itinéraire de navigation ou d’activer la climatisation à distance. Et une fois la portière ouverte, le téléphone portable est connecté en seulement 5 secondes. Et il n’est plus nécessaire d’utiliser un câble.

Le système Uconnect 5 dispose également du système d’interface Natural Language, avec reconnaissance vocale avancée, de sorte qu’il est possible de dialoguer directement avec la voiture pour contrôler certains paramètres, régler la climatisation ou choisir sa musique préférée.

Une version plus accessible pour une plus large clientèle

La Nouvelle 500 ‘’France Edition’’ est disponible en série limitée à 500 exemplaires, dont 350 berlines et 150 cabriolets. Elle est disponible à partir de 29 900 € en berline et 32 900 € en cabriolet. En déduisant la récente aide gouvernementale de 7000 € accordée pour l’acquisition d’un modèle 100% électrique, cette nouvelle série limitée est donc accessible à partir de 22 900 € et même 17 900 € en intégrant la prime à la conversion. Les réservations sont possibles directement auprès des distributeurs du réseau Fiat.

L’électrique à portée de main avec l’offre Leasys Miles

Avec Leasys Miles, rouler en électrique n’a jamais été si tentant ! Leasys Miles est une nouvelle formule « pay-per-use » exclusive sur le marché français de la Location Longue Durée. Cette offre sur 48 mois, sans apport obligatoire, se compose d’une mensualité fixe attractive à laquelle s’ajoute un montant variable calculé en fonction des kilomètres parcourus. L’avantage client de cette solution est d’ajuster ses loyers à la juste consommation de son véhicule sans se soucier des kilomètres supplémentaires par rapport à un contrat classique de Location Longue Durée. Ainsi, le client ne paie que l’usage réel de son véhicule. Cette solution de mobilité innovante et sur-mesure est parfaitement adaptée à l’usage d’un véhicule compact électrique en zone urbaine. La Nouvelle 500 France Edition est proposée avec l’offre Leasys Miles à partir de 99€/mois sans apport, Bonus Ecologique et Prime à la conversion de l’Etat déduits, puis un coût au kilomètre de 0.16€.