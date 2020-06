Le compte à rebours est lancé pour la nouvelle CUPRA Formentor

Dernière ligne droite avant le lancement de la nouvelle CUPRA Formentor. Cette semaine, Wayne Griffiths, le PDG de CUPRA, a eu l’occasion de prendre le volant du véhicule dans les installations de la marque à Martorell. Il était accompagné par Jordi Gené, pilote CUPRA et vainqueur du Championnat du monde des voitures de tourisme. Cet essai, réalisé dans le respect de tous les protocoles sanitaires, a marqué le lancement du compte à rebours avant le démarrage de la production de ce nouveau modèle qui sera sur les routes à l’automne prochain.

Les projets de la marque sportive se poursuivent après la première mondiale de la CUPRA Formentor en mars dernier, ainsi que la présentation de la nouvelle famille CUPRA Leon en février lors de l’inauguration du Garage CUPRA. Le premier modèle développé exclusivement pour CUPRA sera fabriqué sur la ligne 2 de l’usine de Martorell. Les pré-réservations ouvriront en juillet, l’occasion pour les amateurs de voitures d’être les premiers à conduire le modèle phare de la marque.

Wayne Griffiths a souligné que « Le Formentor est le premier modèle conçu exclusivement pour CUPRA. Il constitue un tournant dans notre objectif de conquérir les passionnés d’automobiles du monde entier. Après l’inauguration du Garage CUPRA et la présentation de la CUPRA Leon, la marque vit actuellement une nouvelle étape passsionnante avec le lancement du Formentor, qui ambitionne de devenir un pilier de la marque ».

Innovation et sophistication

La CUPRA Formentor, premier modèle 100% CUPRA, sera commercialisée à l’automne et sera disponible avec plusieurs motorisations, notamment une variante essence de 310 ch puis, à partir de 2021, une version hybride rechargeable PHEV avec une puissance totale combinée de 245 ch capable d’offrir une autonomie en mode tout électrique d’environ 50 kilomètres.

Ce crossover hautes performances combine l’ADN de la marque avec des technologies de pointe, un design extérieur impressionnant et séduisant, un intérieur personnalisé et sur mesure, mais aussi des caractéristiques mécaniques sophistiquées et efficaces. Le Formentor, qui doit son nom au célèbre cap de l’île de Majorque, intègre les dernières technologies en matière de connectivité et de sécurité, comme par exemple un nouveau système d’info-divertissement doté d’un écran de 12 pouces et les aides à la conduite les plus innovantes.

La CUPRA Formentor est donc un modèle qui combine sophistication, innovation et une expérience de conduite dynamique et intuitive. Le nouveau véhicule cible les CUV, un segment de marché en pleine expansion et qui devrait continuer à se développer dans les années à venir.

Une initiative réussie

Le premier match au Camp Nou a vu le lancement de l’initiative « Gagnons ce match ensemble » instaurée par CUPRA, en collaboration avec le FC Barcelone. Les supporters du monde entier ont envoyé des photos pour encourager leur équipe depuis leur domicile, étaient virtuellement présents pendant le match et ont apporté leur soutien aux joueurs à l’occasion de la reprise de la compétition.

Depuis le lancement de cette initiative le 15 mai dernier, CUPRA a reçu plus de 25 000 photos de fans du monde entier. Les supporters du FC Barcelone peuvent continuer à envoyer leurs clichés sur le site officiel de CUPRA.