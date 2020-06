CASA SEAT ouvre ses portes sur Internet pour sa première mondiale

CASA SEAT ouvrira ses portes au monde entier pour la première fois le jeudi 4 juin, à l’occasion d’une présentation virtuelle du bâtiment situé en plein cœur de Barcelone. Ainsi, des responsables de l’entreprise et des ambassadeurs de la marque guideront les visiteurs virtuels à travers les différents espaces et installations pour leur donner un aperçu des détails de tout ce que CASA SEAT pourra offrir une fois qu’elle sera ouverte physiquement.

Wayne Griffiths Vice-Président des ventes et du marketing de SEAT et PDG de CUPRA, sera l’une des personnes chargées de guider les visiteurs lors de cette inauguration virtuelle de CASA SEAT. La vidéo sera disponible en anglais sous-titrée, à partir de 12h00 sur la chaîne YouTube de SEAT.

CASA SEAT a été créée pour rendre hommage à Barcelone, la ville qui a vu naître SEAT il y a 70 ans. Il s’agira en outre d’un centre de mobilité pour la ville, un lieu à partir duquel l’entreprise veut regarder vers l’avenir en faisant la promotion de la culture urbaine et en offrant un point de rencontre aux visiteurs afin de générer des idées et des conversations, mais aussi faire face aux défis de demain en matière de mobilité et de développement durable.

