Financer la mobilité dans un monde post-carbone

La Fabrique de la Cité, think tank dédié à la prospective et aux innovations urbaines, dévoile un nouveau rapport dédié au financement de la mobilité dans un monde post-carbone.

Alors que les transports représentent aujourd’hui près du quart des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale, les objectifs de décarbonation des mobilités appellent d’importantes transformations et la mise en place de solutions coûteuses. Or, l’actualité récente (mouvement des gilets jaunes en France, manifestations chiliennes contre l’augmentation des tarifs des transports collectifs) a montré que, si la lutte contre le changement climatique fait aujourd’hui largement consensus, la question des voies et moyens reste irrésolue.

Pour autant, villes et États ne sont pas désarmés face à ce défi. Le rapport analyse et détaille, selon l’approche comparative habituellement proposées dans le cadre des travaux de La Fabrique de la Cité, pas moins de 19 instruments de financement de la décarbonation des mobilités mis en œuvre dans le monde. Des villes comme Oslo, Hong Kong, Singapour, New York ou Londres ont mis en place ou expérimentent des solutions efficaces, reposant sur une refonte des outils fiscaux traditionnels (redevance kilométrique, taxe ou quotas sur l’enregistrement des véhicules) ou encore sur le développement de taxes assises sur des actifs fonciers ou immobiliers (land-value capture).

Ces territoires ont en commun d’avoir défini une feuille de route et des objectifs clairs avant de déterminer les outils et technologies à déployer. Chacun a veillé à faire évoluer son modèle de financement de la mobilité en concertation avec les acteurs du territoire. Le succès de ces dispositifs est en effet largement conditionné par son acceptabilité : l’équation de la mobilité dans un monde post-carbone ne saurait donc être résolue par la simple technique. Ce grand défi des territoires appelle des solutions complexes et de créer des convergences par-delà les fractures sociales, territoriales et économiques.

Avec ce rapport, La Fabrique de la Cité verse au débat public des éléments de réflexion utiles à préparer la transition des mobilités et apporte aux acteurs publics comme aux opérateurs de services ou d’infrastructures de transports des pistes concrètes pour son financement.