Premières révélations sur la nouvelle Arteon : aperçu de la première mondiale virtuelle du 24 juin

L’Arteon est la Gran Turismo de Volkswagen : avant-gardiste, dynamique et efficiente. Volkswagen présente un aperçu de la nouvelle Arteon. Parallèlement à la version classique de la Gran Turismo, une deuxième version baptisée Shooting Brake va voir le jour. Dynamique et élégant, ce modèle impressionne par son concept de break flexible. « Avec l’Arteon Shooting Brake, nous avons créé un nouvel équilibre entre vitesse, puissance et espace », note Klaus Bischoff, Directeur Design du Groupe Volkswagen.

Volkswagen va présenter une mise à jour majeure de la gamme pour la sortie des deux versions de l’Arteon. Dans l’habitacle, l’Arteon proposera un environnement de cockpit entièrement revisité, reflétant le charisme incomparable de ces modèles. Ce cockpit inclura notamment les derniers systèmes de la plateforme modulaire d’infodivertissement (MIB3) garantissant la meilleure connectivité possible. D’un point de vue technologique, la gamme de motorisations a, elle aussi, été réalignée.

Tous les moteurs offrent une excellente efficacité énergétique assortie d’un faible niveau d’émissions et d’un couple puissant. Cette efficacité maximale est le fruit de technologies de motorisation et d’émission innovantes, axées sur l’avenir. Cette gamme avant-gardiste est également dotée de systèmes d’assistance intelligents. Par exemple, grâce au « Travel Assist » et dans les limites du système, il sera pour la première fois possible de bénéficier de la conduite hautement assistée sur demande. Spécifiquement conçus pour les trajets longue distance, ces modèles Volkswagen prendront en charge la direction, l’accélération et le freinage jusqu’à une vitesse de 210 km/h, sous le contrôle du conducteur.

La première mondiale et des informations détaillées sur l’Arteon et l’Arteon Shooting Brake suivront au mois de juin.