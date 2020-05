La Golf GTI avec un nouveau Système de Gestion de Comportement Dynamique

Conduite agile, train roulant de rêve, design inimitable, ergonomie parfaite, pur plaisir de conduite – tel est l’ADN d’une véritable sportive. Chez Volkswagen, cet ADN est représenté par trois lettres : GTI. La huitième génération de la Golf sportive est en route. La nouvelle Golf GTI est plus digitale, plus connectée, plus agressive et plus dynamique que jamais. Son moteur turbo génère 180 kW (245 ch). Le nouveau Système de Gestion de Comportement Dynamique du véhicule gère intelligemment les systèmes électromécaniques des trains roulants. Dynamisme maximal, confort maximal – la Golf GTI combine le tout.

Traction avant parfaite

La huitième génération de la Golf GTI révèle le nouveau système de la traction avant, dans laquelle le nouveau Système de Gestion de Comportement Dynamique du véhicule joue un rôle décisif. « Le système de commande de haut niveau coordonne de manière centralisée toutes les fonctions électromécaniques des trains roulants, explique Karsten Schebsdat, Directeur de la Dynamique de Conduite, de la Direction et des Systèmes de Contrôle. Grâce à la combinaison de la nouvelle configuration du train roulant, du différentiel de verrouillage de l’essieu avant et du Système de Gestion de Comportement Dynamique nous avons encore amélioré les performances exceptionnelles de la Golf GTI. Ceci est d’autant plus vrai si le véhicule est équipé de la régulation adaptative des trains roulants DCC avec le nouveau logiciel et les amortisseurs réglables. »

Les conducteurs de la GTI peuvent choisir leur propre paramétrage grâce à la fonction de sélection du profil de conduite de série et à la régulation adaptative des trains roulants DCC en option. Plus incisives, les propriétés de conduite dynamiques garantissent une expérience encore plus précise : le sous-virage typique des véhicules à traction avant (qui entraîne une perte d’adhérence au niveau des roues avant dans les virages rapides) a, de fait, été éliminé.





Le design combine fonctionnalités et caractère sportif renforcé

Le nouveau design est à la hauteur du dynamisme accru. « La nouvelle Golf GTI possède un centre de gravité visuel très bas que nous avons pu obtenir en optant pour des larges prises d’air à l’avant et à la ligne d’épaules saisissante, note Klaus Bischoff, Directeur Design du Groupe Volkswagen. Ce caractère affirmé et sportif renforce l’expression esthétique du véhicule. »

Les projecteurs LED de série ont été installés très bas et peuvent, en option, être remplacés par des projecteurs Matrix LED IQ.LIGHT. Combinés à la calandre, ils forment une barre transversale prononcée. Le liseré rouge typique GTI qui orne le capot s’étend sur toute la partie avant. Pour la première fois, la calandre peut être éclairée par une fine bande LED qui se prolonge à droite et à gauche jusqu’aux feux de jour LED des modules de phares, une signature lumineuse unique en son genre. De profil, les jantes alliage 17” Richmond sont parfaitement en adéquation avec le look du véhicule. À l’arrière, le becquet de toit GTI qui se prolonge significativement vers l’arrière augmente la force d’appui sur l’essieu arrière. Plus bas, le diffuseur sport différencie la nouvelle édition des autres versions de la gamme équipées de motorisations plus petites. Conformément à la tradition GTI, le système d’échappement du nouveau modèle possède une sortie d’échappement ronde à gauche et à droite.

Les systèmes digitaux de l’habitacle rencontrent le tissu écossais GTI classique

En 1976, Volkswagen avait déjà créé un style intérieur incomparable dans la toute première Golf GTI : cette élégance est toujours d’actualité dans la nouvelle version qui combine des capacités digitales optimisées et certains détails typiques des modèles GTI. La Golf GTI ne possède plus de clé de contact. Celle-ci a été remplacée par un bouton Start/Stop de série. Nouveauté : une fois que les portes sont ouvertes, le bouton clignote en rouge jusqu’au démarrage du moteur GTI. Le volant sport à trois branches d’autrefois a été remplacé par un nouveau volant cuir multifonction équipé de palettes et d’un bouton Travel Assist en option, qui permet à la Golf GTI d’atteindre une vitesse de pointe de 210 km/h lorsque le Travel Assist est activé. Les trois branches couleur argent ont été conservées – sur le modèle GTI, la branche centrale est dorénavant agrémentée d’un intérieur rouge. Les caractéristiques GTI comprennent également une nouvelle interprétation du motif écossais (Scalepaper) qui orne les sièges.

L’affichage digital est activé dès l’ouverture des portes. Il combine le Digital Cockpit de série (nouveauté : design GTI activé individuellement avec compte-tours au centre) et le système d’infodivertissement. Le Composition Media, avec son écran de 8,25”, est installé de série dans ce véhicule, tandis que le système 10” Discover Pro est disponible en option sur les versions les plus avancées. Quel que soit le système d’infodivertissement installé dans la Golf GTI, la fusion visuelle et fonctionnelle des systèmes crée une nouvelle architecture digitale cohérente. Installé de série, l’éclairage d’ambiance baigne les écrans et les nombreuses autres zones lumineuses de l’habitacle dans un spectre de 30 couleurs configurables.