SEAT lance la série spéciale URBAN sur la nouvelle Leon

SEAT lance la série spéciale Leon URBAN, riche en équipements et exclusive au marché français. La nouvelle Leon propose une esthétique contemporaine, un design accrocheur et un niveau de connectivité et d’aide à la conduite avancée, ce qui en fait le modèle le plus développé de la marque.

La SEAT Leon URBAN se construit sur la finition Style* en bénéficiant des équipements supplémentaires suivants :

– Park Assist avec radars avant (aide à la conduite)

– Système de navigation avec écran tactile 10 pouces (écran plus grand)

– Full Link avec Apple CarPlay sans fil

– Jantes en alliage 17 pouces Flamingo

Elle est commercialisée en version 5 portes et dédiée principalement aux clients particuliers, dans un contexte de reprise et en parallèle de l’offre « Profitez maintenant et payez en 2021 ». L’offre de LOA est disponible à partir de 219€/mois (sur 37 mois 30 000 km, avec entretien et garantie, 2500€ d’apport). La nouvelle SEAT Leon URBAN vient également compléter la liste des modèles éligibles au « sans engagement » aux côtés des trois SUV URBAN de la marque – Arona, Ateca et Tarraco – et de sa petite sœur, la SEAT Ibiza URBAN. L’offre sans engagement est disponible à partir de 269€/mois.

La SEAT Leon URBAN est disponible à partir de 24 965 € en version essence 1,0 TSI 110 ch BVM6 avec un avantage client de 405 € par rapport à la finition Style. La nouvelle Leon URBAN est également déclinée en motorisation diesel 2,0 TDI 115ch BVM6.

*Equipements de série de la finition Style :

– Accoudoir central avant

– 2 ports USB à l’avant et 2 ports USB à l’arrière

– Climatronic 3 zones

– Aides au stationnement arrière

– Caméra de recul

– Digital Cockpit 10,25 »

– Éclairage intérieur à LED

– Rétroviseur intérieur électrochrome

– Allumage automatique des projecteurs et des essuie-glaces

– Projecteurs Full LED avec lumière d’approche projetant « Hola! » au sol et bandeau de LED arrière avec clignotants dynamiques