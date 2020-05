BILAN POSITIF ET SOLIDAIRE POUR LA MATINALE LIVE DE COURIR POUR ELLES 2020

Une édition digitale exceptionnelle.

L’édition de Courir POUR ELLES 2020 a eu lieu ce dimanche 10 mai de 10h à 12h, sous le format digital exceptionnel d’une « Matinale LIVE ».

Pour cette Matinale Live, le concept était simple : tous les participants pouvaient se connecter, chacun chez soi, pour partager les grands temps forts de ce programme inédit, avec des invités surprise, des témoignages de femmes en soin, des prises de parole de scientifiques et bien sûr, des challenges sportifs.

Avec un duplex depuis Port Rambaud, à Lyon, diffusé en direct sur le site internet et la page Facebook de Courir POUR ELLES, la matinale s’est organisée autour de différents concepts d’émissions : plateau avec animateur et invités sur plateau, public et invités en visioconférence, cours live prodigués par une coach sportive et vidéos de partenaires et patientes préparées en amont.

Deux marraines exceptionnelles pour l’édition 2020 ont accompagné l’évènement : Wendie Renard, footballeuse française au sein de l’équipe féminine de l’Olympique lyonnais, présente sur place, et Marie-Sophie Obama, basketteuse et Présidente déléguée de LDLC ASVEL Féminin, en visioconférence, pour continuer à sensibiliser le public sur les enjeux de la lutte contre les cancers féminins.

Un bilan très positif, synonyme de solidarité !

A l’annonce du confinement, l’équipe d’organisation n’a pas hésité : « On maintient l‘événement en mai, car ELLES (les femmes en soin) ont besoin de nous. Notre métier depuis 10 ans, est d‘encourager le grand public à fuir la sédentarité. Mais comment vont sortir les personnes malades de ce confinement ? Pour cela, nous devions trouver un format respectant les contraintes sanitaires et permettant à notre communauté de 51 000 sympathisants de rester acteur de leur santé ! Bougez fait du bien et est une nécessité ! Solidarité, Engagement et Convivialité sont les valeurs de l‘association Courir POUR ELLES. », a précisé Sophie Moreau, Présidente de l’association.

Et le format innovant de cette année n’a pas découragé les participants ! Ce sont 9 500 inscrits, dont 3 000 « dossards solidaires confinés », qui ont répondu à l’appel de Courir POUR ELLES en ce 10 mai 2020, faisant de l’évènement la première course digitalisée de France. Cette mobilisation massive va permettre à Courir POUR ELLES de continuer encore pour un temps ses missions de prévention et de soutien aux personnes en soin. L’événement a permis également de collecter près de 30 000 euros en dons et la collecte solidaire continue.

Le jour de l’évènement, ce sont plus de 5 000 visites comptabilisées sur le site internet et le compte Facebook de Courir Pour ELLES, avec un pic de connexion à 1 100 sur le site, et, en parallèle, 1 000 connexions en simultané sur la page Facebook de l’association. Près de 60% des personnes ont suivi la Matinale à partir de leur smartphone, 35% à partir de leur ordinateur et 5% depuis une tablette.

Depuis 2009, l’association Courir POUR ELLES s’engage dans la lutte contre les cancers féminins, à travers la prévention par l’activité physique et le soutien des femmes en soin. Attentive à l’actualité et à la réalité quotidienne des femmes accompagnées par l’association, Courir POUR ELLES a souhaité tout mettre en œuvre, malgré le contexte sanitaire spécifique, pour apporter la réponse la plus efficace pour remplir sa mission d’intérêt général. L’association continue plus que jamais, en lien avec la Ville de Lyon, la Métropole et la Région à motiver le grand public, à fuir la sédentarité et prendre soin de sa santé.

Courir POUR ELLES remercie tous les participants et participantes à l’édition 2020, qui ont su rester impliqués dans le combat contre les cancers féminins malgré une situation économique et sanitaire particulière. Le combat continue avec les prochains évènements de l’association !