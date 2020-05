70 ans d’histoire – la faculté de SEAT à se réinventer

SEAT a entamé un voyage passionnant il y a de cela soixante-dix ans. La société, fondée le 9 mai 1950, a mis les espagnols sur les routes et a démocratisé la mobilité. Depuis ce jour-là et jusqu’à ce samedi, date de son 70ème anniversaire, SEAT a connu une profonde transformation et a fait preuve d’une faculté permanente à se réinventer.

Ce parcours rempli de défis a fait de l’entreprise ce qu’elle est aujourd’hui. Seul constructeur automobile à concevoir, développer, fabriquer et commercialiser des véhicules en Espagne, SEAT est le premier investisseur industriel en R&D du pays, représentant 1 % du PIB et exportant 80 % de ses véhicules. Une entreprise solide, qui fait partie du Groupe VOLKSWAGEN, le premier groupe automobile mondial. Une entreprise qui se développe et qui continue à offrir les meilleures solutions de mobilité pour faciliter la vie des gens au quotidien.

Carsten Isensee, Président et Vice-Président de SEAT pour les finances et l’informatique, a souligné que « tout au long de ses 70 ans d’existence, SEAT a démontré sa capacité à se réinventer et à relever avec succès les défis qui se sont présentés. Une force d’adaptation qui a permis à SEAT de passer du statut de constructeur automobile à celui d’entreprise technologique et industrielle solide ».

De Barcelone au reste du monde

SEAT a ouvert les portes de l’usine de Zona Franca en 1953 avec une production quotidienne de cinq SEAT 1400. Après 40 ans à produire des modèles emblématiques qui resteront dans l’histoire de la marque, tels que la SEAT 600 et la SEAT 127, la société a décidé de construire une nouvelle usine, plus grande et plus moderne. Ainsi, la production a été déplacée de Barcelone à Martorell à partir de 1993. Cette usine, qui a démarré après un investissement initial de 244,5 milliards de pesetas (1,47 milliard d’euros), a été inaugurée avec le lancement de la SEAT Ibiza de deuxième génération et de la nouvelle SEAT Cordoba. Des modèles produits à un rythme de 1 500 unités par jour. L’entreprise dispose actuellement de trois centres de production : à Barcelone, à El Prat de Llobregat et à Martorell. C’est là que sont fabriquées l’Ibiza, l’Arona et la Leon. En outre, l’Ateca est fabriquée en République tchèque, le Tarraco en Allemagne, l’Alhambra au Portugal et la Mii electric, premier véhicule 100% électrique de SEAT, en Slovaquie. À ce jour, plus de 19 millions de véhicules SEAT ont été produits au total.

Depuis que l’entreprise a réalisé sa première vente à l’étranger en 1965, à savoir en Colombie, SEAT s’est imposée comme le premier exportateur industriel d’Espagne, représentant près de 3 % du total des exportations de l’économie du pays. Aujourd’hui, les véhicules SEAT sont exportés vers des destinations aussi diverses que la Nouvelle-Zélande, le Mexique et la Guyane française.

L’évolution de SEAT au cours des 70 dernières années a été exponentielle, de la conception de ses voitures à la production, en passant par le volume des exportations. Aujourd’hui, trois minutes suffisent pour produire le même nombre de voitures qu’en une journée entière auparavant. De plus, alors qu’il fallait attendre deux ans dans les années 50 pour une SEAT 600, il est désormais possible d’acheter une voiture en 10 minutes et en 5 clics seulement, puis d’en prendre livraison en moins de 21 jours grâce au projet Fast Lane.

Une gamme de produits large et compétitive

Au cours des 70 dernières années, le constructeur automobile a lancé un total de 75 modèles, avec différentes déclinaisons et générations. Certaines revêtent une importance majeure en ayant marqué un tournant, à commencer par la SEAT 1400, la première voiture fabriquée par l’entreprise en 1953. Ou encore la légendaire SEAT 600 qui fut présentée en 1957 et qui est rapidement devenue un symbole de liberté et de mobilité. La première SEAT Ibiza est arrivée en 1984, suivie en 1999 par la SEAT Leon dont le succès commercial n’a jamais faibli depuis son lancement. Il est également à noter qu’en 2016, la société a renforcé ses gammes en faisant son entrée dans le segment des SUV avec la SEAT Arona, la SEAT Ateca et la SEAT Tarraco. Enfin, la société a lancé la SEAT Mii électrique en 2019, sa toute première voiture entièrement électrique.

Les véhicules n’ont eu de cesse d’évoluer et de se moderniser tout au long de ce parcours, ajoutant par la suite un développement technologique dans tous les aspects de la voiture, des systèmes de sécurité à la connectivité la plus avancée. En outre, dans le cadre de l’engagement de SEAT en faveur d’une mobilité plus durable et plus respectueuse de l’environnement, l’entreprise mène une importante offensive dans le domaine de la voiture électrique. A ce titre, de nouveaux modèles électriques et hybrides rechargeables seront lancés en 2020 et 2021, qui viendront s’ajouter à la version électrique de la SEAT Mii electric, déjà commercialisée. La nouvelle famille Leon se décline dans une version PHEV au même titre que le Tarraco, tandis que la CUPRA Formentor, récemment présentée, disposera elle aussi d’une variante hybride rechargeable. Enfin, la El-Born rejoindra le Mii électrique en tant que deuxième véhicule 100% électrique.

CUPRA, la capacité de SEAT à se réinventer

CUPRA a toujours été la plus haute expression de la sportivité de SEAT depuis le lancement de l’Ibiza CUPRA en 1996. En 2018, SEAT affiche une fois de plus sa capacité à se réinventer et lance CUPRA. CUPRA est une marque créée dans le but de présenter un projet unique, lui donnant accès à de nouveaux marchés et à une nouvelle clientèle à la recherche d’un produit à part, tout en contribuant à augmenter la marge de SEAT. La nouvelle marque est conçue pour captiver les passionnés d’automobile et se caractérise par le design contemporain et les performances sportives de ses modèles basés sur l’électrification. Après le lancement de la CUPRA Ateca et de la nouvelle famille CUPRA Leon, le constructeur automobile a présenté la CUPRA Formentor, au sein du Garage CUPRA, nouveau siège de la marque récemment inauguré. Ce tout premier modèle spécialement conçu pour la marque la plus sportive de SEAT est fabriqué à Martorell.

Bien plus qu’un simple constructeur automobile, une entreprise de technologie de mobilité

Si SEAT est née dans le but de démocratiser la mobilité en Espagne, l’entreprise a fait un pas de géant ces dernières années pour devenir un fournisseur de services de mobilité à part entière, allant au-delà de la fabrication de véhicules afin de répondre à l’une des grandes tendances de l’avenir : l’économie collaborative, partagée et durable. En ce sens, SEAT a été désignée en 2019 pour être le centre de compétences en matière de micro-mobilité pour l’ensemble du groupe VOLKSWAGEN, afin de déployer la stratégie pour les nouveaux produits et services de mobilité urbaine. À cette fin, la société a lancé SEAT Urban Mobility, une business unit stratégique en matière de mobilité urbaine, et a présenté le concept eScooter, le premier scooter électrique de SEAT, et la trottinette électrique eKickscooter Concept. Ces nouveaux produits rejoignent la Kickscooter eXS déjà commercialisée.

D’autre part, pour illustrer cette capacité de réinvention et de transformation totale, la société a créé SEAT:CODE en 2019, un centre d’excellence en matière de développement de logiciels. Le nouveau laboratoire travaille à la réalisation de deux dimensions majeures au sein de SEAT. D’une part, pour continuer à promouvoir la transformation numérique et accroître l’efficacité par la numérisation des processus. D’autre part, en renforçant les modèles commerciaux autour des nouveaux concepts de mobilité, de connectivité et de numérisation des voitures, en mettant l’accent sur SEAT.

De plus, la société inaugurera la nouvelle CASA SEAT en 2020. Cet espace situé au cœur de Barcelone, a été créé pour rendre hommage à la ville qui a donné naissance à SEAT il y a 70 ans. CASA SEAT sera le lieu de rencontres pour découvrir la mobilité du futur et accueillera de multiples activités pour devenir une référence dans l’agenda culturel de Barcelone.

Le présent et l’avenir de l’industrie en Espagne

Au cours de ses 70 ans d’existence, SEAT a connu une croissance continue et durable, devenant ainsi le moteur de l’industrie automobile en Espagne. Alors que la production de véhicules a débuté en 1953 avec un effectif de 925 personnes, ce sont aujourd’hui plus de 15 000 personnes qui travaillent chez SEAT. A cela s’ajoute un effet multiplicateur sur l’industrie auxiliaire pour générer quelque 100 000 emplois au total.

Avec un chiffre d’affaires de 11,157 milliards d’euros en 2019 et des exportations de véhicules et de pièces détachées qui représentent 81 % du chiffre d’affaires (9,041 milliards d’euros), SEAT est le premier exportateur industriel espagnol. De même, SEAT Martorell est aujourd’hui l’usine qui produit le plus de voitures en Espagne, le deuxième plus grand marché de production de véhicules en Europe. Il convient également de mentionner que SEAT a alloué 1,259 milliard d’euros aux investissements et aux dépenses de R&D en 2019, dont 27 millions d’euros ont été directement investis dans des initiatives durables au sein des installations de Martorell. L’objectif est de réduire les émissions de CO2 et, grâce à une stratégie environnementale ambitieuse, de faire de SEAT Martorell une usine sans empreinte carbone d’ici 2030.

L’entreprise est également devenue une référence en matière de santé au travail suite à l’ouverture du centre de soins et de réadaptation CARS en 2017. Ce centre médical unique en son genre effectue plus de 70 000 consultations par an, et offre des services de médecine préventive, de soins et de rééducation aux plus de 15 000 collaborateurs de l’entreprise.

Ensemble dans le passé et dans l’avenir – de la SEAT 600 à la fabrication de respirateurs

SEAT fait partie de la vie quotidienne depuis 70 ans. L’entreprise a également voulu montrer son engagement envers la société et ses besoins dans une période aussi complexe que celle de l’épidémie de COVID-19. Pendant ces temps difficiles, SEAT a lancé diverses initiatives pour lutter contre la propagation du virus, notamment en produisant les équipements les plus demandés par les hôpitaux, tels que les respirateurs artificiels. Une équipe de 150 professionnels a travaillé pendant plusieurs semaines pour développer un prototype, en utilisant des engrenages imprimés, des arbres de transmission et un moteur modifié d’essuie-glace de SEAT Leon. Plus de 600 respirateurs ont ainsi été produits en urgence et envoyés dans les hôpitaux de toute l’Espagne. Notre contribution solidaire pour redonner espoir en l’avenir afin de retourner tous ensemble dans les rues et sur les routes, pour retrouver petit à petit notre liberté.