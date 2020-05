Yamaha Rent : Service de location moto et scooter de courte durée

Dans cette période où il est avant tout nécessaire de prendre soin de sa santé et de celle des autres, le moment est venu de préparer l’arrivée de jours meilleurs.

Recommencer à sortir de chez soi, reprendre le chemin des entreprises, mais aussi profiter des beaux jours, partir découvrir ou re-découvrir nos belles régions françaises, sont autant de projets que nous souhaitons faciliter grâce à la location d’une moto ou d’un scooter avec Yamaha-rent.fr.

Yamaha Rent est une offre de location de courte durée, de scooters et motos Yamaha, que vous pouvez louer directement en ligne sur yamaha-rent.fr, ou en contactant l’une de nos 22 concessions Yamaha Rent réparties partout en France.

Que l’on soit à la recherche d’un deux ou trois roues pour le plaisir de rouler lors d’un week-end moto entre amis ou à la recherche d’un moyen de locomotion rapide et pratique pour des déplacements urbains, Yamaha Rent est une solution idéale.

Réservez en ligne sur https://rent.yamaha-motor.eu/ ou par téléphone en contactant l’une des concesisons Yamaha Rent.

Yamaha Rent, c’est la garantie d’utiliser des modèles récents et entretenus, pour partir l’esprit libre. Les concessions Yamaha Rent sont à la disposition des clients pour les conseiller et leur proposer la machine et les accessoires nécessaires au bon déroulement de leur location.

Les scooters à la location

Delight, Aerox4, Neos 4 : 39 €/jour – 99 €/week-end 3 jours* – 199 €/semaine

Tricity 125, NMAX 125, XMAX 125 : 49 €/jour – 119 €/week-end 3 jours – 269 €/semaine

XMAX 300, XMAX 400 : 99 €/jour – 239 €/week-end 3 jours – 499 €/semaine

TMAX, TMAX DX, TMAX SX Sport Edition, TMAX SX : 139 €/jour – 329 €/week-end 3 jours – 699 €/semaine

Les motos à la location

YS125 : 49 €/jour – 119 €/week-end 3 jours – 269 €/semaine

YZF-R3, YZF-R125, MT-03, MT-125 : 59 €/jour – 139 €/week-end 3 jours – 299 €/semaine

MT-07, XSR700, Tracer 700 : 99 €/jour – 239 €/week-end 3 jours – 499 €/semaine

MT-09 SP, MT-09, XSR900 Abarth, XSR900, SCR950, XV950R, Tracer 900 : 119 €/jour – 299 €/week-end 3 jours – 589 €/semaine

Tracer 900 GT, NIKEN, MT-10, MT-10 SP, MT-10 Tourer Edition, FJR1300A, FJR1300AE, FJR1300AS, XT1200ZE Super Ténéré Raid Edition, XT1200ZE Super Ténéré : 139 €/jour – 359 €/week-end 3 jours – 799 €/semaine

Les concessions agréées Yamaha Rent

Yamaha Rent Conflans Motos (78700 Conflans-Sainte-Honorine)

Yamaha Rent Yam Paris 15 (75015 Paris)

Yamaha Rent Castellan (06000 Nice)

Yamaha Rent Jet 7 Bike (06400 Cannes)

Yamaha Rent Motos Gouirand (13014 Marselle)

Yamaha Rent Yam 31 (31200 Toulouse)

Yamaha Rent Team Menduni (38100 Grenoble)

Yamaha Rent Box-R (47200 Marmande)

Yamaha Rent JMS Co (57800 Cocheren)

Yamaha Rent Yam Compiègne (60200 Compiègne)

Yamaha Rent Etcheverlepo (64100 Bayonne)

Yamaha Rent Raff Motos (64600 Anglet)

Yamaha Rent Yam 66 (66000 Perpignan)

Yamaha Rent Motos Sohn (67100 Strasbourg)

Yamaha Rent Profil Motos Chambéry (73420 Voglans)

Yamaha Rent Profil Motos Thonon (74200 Thonon-les-Bains)

Yamaha Rent Gauvin Motos 2 (77340 Pontault-Combault)

Yamaha Rent Gazon Moto (17200 Royan)

Yamaha Rent Yam Paris 9 (75009 Paris)

Yamaha Rent Yam Gambetta (75020 Paris)

Yamaha Rent Planet Racing (76250 Deville les Rouen)

Yamaha Rent Yam Montparnasse (75015 Paris)



*Week-end 3 jours = du samedi au lundi inclus (les concessions étant fermées le lundi en général)