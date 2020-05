Le manufacturier SANHA, leader européen des tubes et raccords, digitalise ses 4 sites de production avec FactoryEye de Magic Software

La Direction bénéficie désormais d’une vue en temps réel des données de l’entreprise, y compris les données de production

Magic Software [NASDAQ et TASE: MGIC], fournisseur mondial de solutions d’intégration de bout en bout, de plateformes de développement low-code, et de services IT, annonce que SANHA, l’un des principaux fabricants européens de tubes et raccords pour le chauffage, la plomberie et la climatisation, a choisi sa solution de data intelligence, FactoryEye, pour avancer vers l’industrie 4.0.

Du back office à la logistique : la digitalisation s’est propagée

Ayant déjà amorcé une partie de sa transformation digitale en modernisant le back office et la logistique, SANHA recherchait une solution lui permettant de numériser les processus de production de ses quatre usines en Allemagne, en Belgique et en Pologne.

Après avoir réfléchi dans un premier temps à une solution développée en interne, SANHA s’est intéressé à FactoryEye de Magic Software. Cette plateforme hybride, haute performance, low-code, flexible, garantit une intégration parfaite entre les systèmes IT classiques des industriels, leurs systèmes cloud et les machines de production en collectant et en analysant les volumes de données provenant des différents silos.

Chez SANHA, finie l’acquisition manuelle et décentralisée des données de production, dans des formulaires papier, relevés une fois par jour dans chaque unité, et ensuite archivées et rentrées par le back office dans l’ERP. FactoryEye relie les bases de données, les machines et les terminaux (ordinateurs, tablettes, téléphones portables…) avec des connecteurs préconfigurés qui permettent un accès fluide à toutes les données quelles que soient leurs sources.

SANHA a mis fin aux silos de données, automatisé tous les processus de production et mis en place de nouveaux flux.

Désormais, les données sont collectées simplement et circulent entre les machines de production et le système d’information, ce qui permet de gagner du temps sur les processus de production.

Des outils de pilotage et la mesure des gains en temps réel

L’équipe de Direction bénéficie d’une vue panoramique en ligne des donnés de tous ses sites de production. Les Responsables de production reçoivent des alertes en temps réel sur leurs téléphones portables si des problèmes apparaissent. La surveillance en temps réel des machines permet de faire de la maintenance prédictive et préventive, pour réduire les temps d’arrêt en cas de panne. Les livraisons peuvent être planifiées avec une précision accrue et des délais plus courts. Pour SANHA, la mise à jour en temps réel du système de planification (MRP) avec les données de production et celles des produits finis, est une grande amélioration. Une planification précise signifie une gestion efficace des machines, une optimisation des stocks et des délais de livraison plus courts.

« Le passage à l’Industrie 4.0 est logique. Il va nous aider à mettre en réseau les machines et tous les équipements, et à mettre en place des processus automatiques. L’automatisation permet aux machines, aux terminaux et aux unités de transport d’être liés par un flux de processus, sans intervention humaine.» se réjouit Andreas Jüsgen, CIO de SANHA.

Avec FactoryEye, SANHA réduit ses coûts, améliore son efficacité, sa productivité et ses revenus.

Grâce à la maintenance prédictive et à la réduction des goulets d’étranglement, SANHA est en mesure d’améliorer le contrôle des délais de livraison et la gestion des stocks. Des corrections rapides permettent désormais de réduire le taux de rejet, d’éviter les erreurs de production, de réduire les coûts, d’augmenter la disponibilité et de garantir une livraison dans les délais.

A propos de Magic Software

Magic Software aide les Entreprises à optimiser leurs processus métiers et à faire interagir les applications d’entreprise entre-elles : CRM, ERP, MES, PLM, SCM (Supply-Chain), etc.

Forte de 35 ans d’expérience, 24 bureaux régionaux, des milliers d’installations dans le monde, et des alliances stratégiques avec les leaders mondiaux de l’informatique, Magic Software facilite l’implémentation de nouvelles technologies et augmente l’efficacité de ses clients. Magic Software travaille en étroite collaboration avec ses clients et ses partenaires dans 50 pays dans le but d’augmenter leurs performances métiers.

Magic Software https://www.magicsoftware.com/

Magic Factory Eye https://www.magicsoftware.com/integration-platform/factoryeye/

A propos de SANHA

Entreprise familiale depuis sa création en 1964, SANHA est aujourd’hui un des leaders dans la fabrication de tubes et de raccords pour le chauffage, la plomberie et la climatisation en Europe. La gamme comprend plus de 8500 produits fabriqués au sein de quatre sites situés en Europe : des raccords et des tuyaux en divers matériaux, des modules de chauffage mural à haut rendement énergétique et des systèmes d’installation pratiques.

Plus d’informations : https://www.sanha.com/fr/