WEPROOV LANCE WEPROOV GO POUR ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE, DU COURTAGE ET DE L’ASSURANCE PENDANT LE COVID-19

La crise sanitaire liée au Covid-19 impose à tout à chacun de rester chez soi. Cette mesure implique une profonde transformation des habitudes et usages auprès des particuliers et des entreprises qui, pour maintenir un minimum d’activité, doivent réfléchir à de nouveaux modes de fonctionnement. Pour soutenir les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la continuité de la vie économique, WeProov, 1ère solution qui digitalise et automatise l’inspection automobile, lance sa nouvelle solution WeProov Go à destination des professionnels de l’automobile, de l’assurance et du courtage.

WeProov Go a le même fonctionnement que l’application et la solution WeProov déjà disponibles auprès de 312 entreprises de l’automobile et de l’assurance. La seule différence repose sur son accessibilité. A partir d’une plateforme dédiée livrée en 48h, les entreprises peuvent envoyer à leurs clients des SMS pour n’importe quel type d’inspection (relevé de dommages pour un chiffrage, location automobile à distance) ou de déclaration de sinistres (auto, immo, dégât des eaux, effraction). La personne concernée recevra alors le SMS et inscrira le code dans l’application WeProov Go afin de pouvoir réaliser une inspection selon les procédures préalablement indiquées par l’entreprise. L’opération se finalisera par la réception, par mail, d’un rapport horodaté, géolocalisé et certifié.

UNE PRISE EN CHARGE SIMPLE ET RAPIDE POUR REPONDRE AUX URGENCES DE LA VIE COURANTE

Grâce à sa solution, WeProov permet aux entreprises dont leur rôle est de porter assistance à leurs clients via leurs services, de maintenir leur activité durant cette période de crise. Elle permet également aux particuliers qui auraient des sinistres durant la période de confinement, de pouvoir facilement les déclarer et se voir être plus rapidement pris en charge grâce à la simplification et l’accélération du traitement du sinistre rendue possible avec l’I.A dont est dotée WeProov Go. Pour les personnes dans l’obligation de se rendre sur leurs lieux de travail, WeProov Go facilite l’inspection à distance d’un véhicule lors de sa prise en charge dans le cadre d’une location, par exemple pour le personnel médical et personnel d’urgence.

« Face à la crise que nous traversons, nous nous devions d’agir aux côtés d’entreprises dont les secteurs d’activité sont particulièrement nécessaires à la continuité de la vie économique. C’est pour cela que nous avons décidé de mettre facilement et rapidement à disposition notre solution afin de répondre aux urgences que peuvent rencontrer les personnes et les entreprises dans ce contexte particulier. » déclare Gabriel Tissandier co-fondateur de WeProov.

Parmi les entreprises qui ont déjà adopté la solution WeProov Go, WeProov compte les courtiers Marsh et Diot. « Il était indispensable pour eux de se doter d’une solution pour traiter l’ensemble des missions à expertiser pour le compte d’assureurs qui ne peuvent plus se faire en terrain. Grâce à WeProov Go, ils ont pu généraliser l’expertise à distance effectuée par l’assuré » explique Emmanuel Charpentier, Expert Assurance chez WeProov.

Depuis sa mise en place, les assurés peuvent réaliser eux-mêmes leurs dossiers photos afin que les délais de traitements de leurs dossiers sinistres ne soient pas impactés durant cette période où les déplacements sont limités.

A PROPOS DE WEPROOV

Depuis 4 ans, WeProov est la première solution d’inspection digitale qui accélère la productivité des entreprises et automatise la gestion des dommages / sinistres (identification, traitement, qualification et chiffrage, réparation) pour les acteurs du marché de l’auto et l’assurance. La solution digitale est disponible en 13 langues et est entièrement personnalisable et connectable à tout type de système et process (API, SDK). Grâce à des interfaces dédiées, la solution est déjà utilisée avec succès dans les secteurs de l’automobile, de l’immobilier et de l’assurance. Après une levée de fond d’un million d’euros en juillet 2017 auprès de CarStudio, BPI France et d’investisseurs privés, elle est aujourd’hui utilisée par 300 clients à l’international dont de grandes références comme Hertz, Groupe Foyer, Thelem Assurances, Renault, Rent-A-Car, Intermarché, GRDF, STVA, BCA expertise, FullCar Services, Bouygues Immobilier, SNCF, Volvo Trucks ou encore Natixis Assurances, SNCF. A ce jour, ce sont bientôt 2M de rapports réalisés et 10 millions de photos sécurisées depuis son lancement.