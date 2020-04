Le Fonds de dotation REALITES s’engage aux côtés de l’association LAZARE pour l’inclusion et le logement des personnes sans abri

Depuis 2011, LAZARE anime et développe des colocations solidaires entre des jeunes actifs et des personnes de la rue. Lauréat du Label de la Présidence de la République, La France s’engage, LAZARE est reconnue par son action auprès des pouvoirs publics.

La durée de séjour des personnes au sein d’un appartement n’est pas limitée a priori, mais adaptée au besoin de chacun et à ses capacités d’autonomie. L’association, qui compte aujourd’hui 200 résidents, permet à 85 % d’entre eux de retrouver un logement en quittant LAZARE et, à près de 40 %, de trouver du travail.

Le Fonds de Dotation REALITES avait choisi de soutenir cette association avant le début de la crise. Il lui a semblé essentiel d’honorer cet engagement, au moment même où les résidents en ont le plus besoin, car confinés eux-mêmes.



Accueillir plus, accueillir mieux



LAZARE et le Fonds de dotation REALITES sont liés par une mission commune contre l’exclusion et la précarité, au service des hommes et des femmes des territoires et de l’intérêt général. C’est dans ce cadre que le Fonds de dotation REALITES a concrétisé, aujourd’hui, son engagement auprès de LAZARE.

Le soutien financier, d’un montant de 250 000 €, doit permettre à l’association :

d’opérer un changement d’échelle pour accueillir 250 personnes dès 2020 et doubler le nombre de colocataires dans les trois prochaines années

de faire un saut qualitatif dans l’accompagnement des personnes pour accueillir mieux

de communiquer sur cette action pour participer au changement de regard sur les personnes en situation d’exclusion

de contribuer à l’objectif d’autofinancement de l’ordre de 80 % à 3 ans

Aujourd’hui implantée dans 8 villes en France, LAZARE ouvrira en 2020 une deuxième maison à Nantes. Deux ouvertures sont prévues en 2021, à Rennes et Bordeaux, et des projets sont en cours de développement à Antibes, Orléans, Tours, Genève et Mexico.

Loïc LUISETTO, délégué général de LAZARE : « A Lazare, nous pensons que plus que d’un toit, les personnes sans domicile fixe ont surtout besoin de relations humaines. Quand est venu cet effroyable virus, nous avons été témoins que nos volontaires, nos familles responsables sont pour la très grande majorité restés. Confinés, certes. Mais chez eux. Fidèles. Amis.



Cet engagement renforce notre modèle social. Le soutien du Fonds de dotation REALITES va nous permettre d’envisager avec sérénité nos prochaines ouvertures de maisons prévues à Nantes, Rennes et Bordeaux, et de mener à bien nos projets de développement en France, à Genève et à Mexico. Avec ce soutien, LAZARE peut légitimement prendre ses rêves pour des REALITES. »

Stéphanie CHOIN-JOUBERT, directrice générale du Fonds de dotation REALITES : « Le Fonds de dotation REALITES a choisi de se rendre utile, tant financièrement qu’humainement, en soutenant l’association LAZARE. Ce mécénat concrétise notre engagement au service des Territoires et des Hommes.



Je tiens à saluer l’implication sans faille de l’association LAZARE, plus encore pendant cette période de confinement où le besoin de solidarité n’a jamais été aussi important. A travers le respect de notre engagement, c’est l’ensemble des collaborateurs du groupe REALITES qui affirment leur soutien aux personnes en précarité.