Les données de navigation agrégées de l’app Apple Plans fournissent des tendances de mobilité à l’échelle de villes, pays ou régions

Apple a publié aujourd’hui un outil d’analyse des tendances des données de mobilité provenant de l’app Apple Plans afin de soutenir les efforts considérables effectués dans le monde entier pour limiter la propagation du COVID-19. Ces données de mobilité peuvent fournir des informations utiles aux autorités sanitaires et aux gouvernements locaux et également servir de base à de nouvelles politiques publiques en montrant l’évolution du nombre de personnes qui se déplacent en voiture, à pied ou avec les transports en commun dans un certain périmètre. Pour en savoir plus sur les tendances de mobilité du COVID-19, rendez-vous sur apple.com/covid19/mobility.

L’app Plans n’associe pas les données de mobilité à l’identifiant Apple des personnes qui l’utilisent et Apple ne conserve pas l’historique de leurs déplacements. À partir de données agrégées provenant de l’utilisation anonyme d’Apple Plans, ce nouveau site web fait ressortir des tendances de mobilité dans les grandes villes et dans 63 pays ou zones géographiques. Ces informations sont générées en comptant le nombre de demandes d’itinéraires effectuées dans Plans. Ces ensembles de données sont ensuite comparés pour analyser les variations du volume des personnes en voiture, à pied ou dans les transports en commun dans le monde. La disponibilité des données dans une certaine ville, zone géographique ou dans un pays en particulier, dépend de plusieurs facteurs, notamment d’un nombre minimum journalier de demandes d’itinéraires.

La confidentialité est une composante essentielle de l’app Plans depuis sa création par Apple. Les données recueillies dans Plans, telles que les mots-clés de recherche, le guidage et les informations sur la circulation, sont associées à des indicateurs aléatoires qui se réinitialisent en permanence. De cette façon, Apple ne conserve pas de profil avec vos mouvements et recherches, et Plans peut offrir une expérience exceptionnelle tout en protégeant la vie privée des personnes qui l’utilisent.

Des actions supplémentaires contre le COVID-19

Apple s’est engagé à soutenir l’action mondiale contre le COVID-19 et a fourni et donné plus de 20 millions de masques destinés au corps médical, en première ligne dans le monde entier. Des équipes d’Apple collaborent également avec des fournisseurs de l’entreprise pour concevoir et produire des protections du visage. L’entreprise expédie un million de masques par semaine dans les régions qui en ont le plus besoin. Avec la participation d’Apple, l’université Stanford Medicine a pu créer une nouvelle application qui aide les membres de la police, les pompiers et les équipes de premiers secours à identifier leurs symptômes et, si nécessaire, à prendre rendez-vous pour se faire dépister.

Les récentes mises à jour des apps et services Apple aident les clients à trouver rapidement et facilement les informations qu’il leur faut en utilisant Siri et Plans. Les comptes rendus audio de Siri au sujet du COVID-19 permettent de recevoir les dernières nouvelles et informations sur la pandémie par le biais de courts podcasts provenant de sources d’informations fiables. Siri peut également fournir des conseils et des ressources émanant d’organismes sanitaires lorsqu’on lui demande « Comment savoir si j’ai attrapé le Coronavirus ? ». L’app Plans met en avant les commerces alimentaires, la livraison de nourriture et les services médicaux dans les recherches à proximité, et une sélection d’apps de télésanté est disponible sur l’App Store. Apple propose aussi des contenus et des services aux parents, aux enseignants et aux équipes informatiques pour faciliter la transition vers l’apprentissage en ligne, notamment des formations individuelles et de nombreuses ressources en ligne.

Apple a également lancé un outil de dépistage et un ensemble de ressources pour aider les personnes à rester informées et à prendre les mesures appropriées pour protéger leur santé tant que la propagation du COVID-19 perdure. Pour accélérer le traçage des contacts, l’entreprise s’est récemment associée à Google afin de permettre l’utilisation de la technologie Bluetooth afin d’aider les gouvernements et les organismes sanitaires à limiter la propagation du virus, avec au coeur de la conception la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur apple.com/covid19.