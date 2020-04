YouTime identifie les personnes âgées décédées à domicile

En date du 11 avril, le coronavirus avait fait 4 779 morts dans les Ehpad, mais combien à domicile ? Identifier toutes les personnes âgées qui n’ont plus de RDV avec leurs intervenantes depuis plusieurs jours, est un service proposé par YouTime, solution de gestion des RDV en ligne pour l’aide à domicile.

Le comptage des victimes dans les Ehpad est transparent depuis le 2 avril, à la suite d’une pétition sur change.org. Mais l’indifférence nationale est criante envers les 769.000 bénéficiaires d’aide sociale APA à domicile.



La situation de ces aînés est pourtant similaire, voire pire en termes d’isolement. Ils sont en contact avec des intervenantes, en électron libre ou suivies de loin par des services d’aide à domicile. Leur fragilité face à l’épidémie et aux abus, les besoins en tests, en protection, en information, sont évidents.



Savoir identifier les bénéficiaires d’APA à domicile décédés ou en difficulté, c’est un devoir d’assistance à personnes en danger, un service moderne indispensable pour vivre avec le Covid-19, lors des prochains mois.



Ces bénéficiaires consomment normalement des heures d’aide à domicile, dans le cadre d’un nombre d’heures prévues par mois, fixé par leur Département qui verse l’APA. Exemple : 1 heure par jour, pour 30 heures par mois. Ces heures sont réalisées par des intervenantes à la suite des RDV chez ces bénéficiaires.



Détecter les bénéficiaires sans RDV depuis un certain nombre de jours, alors que leur nombre d’heures prévues est peu consommé, c’est une analyse quotidienne proposée par le programme informatique YouTime.



La liste de ces bénéficiaires ainsi que de leurs dernières intervenantes, est envoyée aux Départements concernés pour investiguer et constater la cause des anomalies : décès ou défaillance des intervenantes …

A propos de YouTime



Tout comme DOCTOLIB gère les RDV médicaux, YouTime gère les RDV dans l’aide à domicile. Les intervenantes utilisent l’application pour déclarer leurs bénéficiaires et les RDV à venir, pour pointer le début et la fin de chaque intervention. Le bénéficiaire ou la famille reçoit des informations par SMS et mail dès que son numéro de mobile et son mail sont déclarés par l’intervenante. Les informations aux bénéficiaires comprennent l’identité des intervenantes, les RDV à venir, un bilan à chaque fin d’intervention, à chaque fin de mois. Les intervenantes disposent d’une application professionnelle pour gérer leurs agenda et contacts. Les Départements et services d’aide à domicile peuvent suivre les interventions qui les concernent.

YouTime est une entreprise numérique fondée en janvier 2016, dédiée au marché des services modernes aux bénéficiaires d’aide à domicile et d’aide sociale, susceptibles de délégations de service public.