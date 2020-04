Lancement de bornes de recharge rapide flexibles en Chine

Volkswagen Group Components et la start-up Shanghai DU-POWER New Energy Technical Co., Ltd. ont prévu de travailler ensemble à la production de bornes de recharge rapide flexibles en Chine. Un accord a été signé à Suzhou en Chine par des représentants des deux entreprises. La production en série des bornes de recharge rapide flexibles devrait démarrer au deuxième semestre 2020. Lancer la production avec un partenaire local est une étape clé sur le marché à croissance rapide des véhicules électriques.

« La création d’une large infrastructure de charge est essentielle pour garantir le succès des véhicules électriques. La joint-venture prévue avec DU-POWER représente une étape importante dans notre progression vers la mobilité électrique. Le design innovant de notre borne de recharge rapide flexible offre un potentiel de croissance énorme en Chine, notamment en raison de l’avancée rapide de la mobilité électrique », commente Thomas Schmall, Président du Directoire de Volkswagen Group Components.

« L’électrification de l’industrie automobile mondiale est une tendance de fond. En tant qu’entreprise high-tech ambitieuse, s’appuyant sur un noyau de développement technique, nous travaillerons avec Volkswagen à la création d’une base solide pour garantir le succès des véhicules électriques. Le partenariat signé en vue de la création d’une joint-venture en Chine nous permet de collaborer étroitement sur les aspects techniques du projet afin de fournir des solutions flexibles, fiables et efficaces pour l’infrastructure de charge », note Yong Kang, PDG de Shanghai DU-POWER New Energy Technical Co., Ltd.

Une fois que la procédure d’approbation obligatoire auprès des autorités sera achevée, notamment le processus de contrôle des fusions, Volkswagen AG et Shanghai DU-POWER New Energy Technical Co., Ltd. détiendront chacune 50 % des actions de la joint-venture. La nouvelle entreprise sera située dans la zone de développement économique et technologique de Suzhou Wuzhong, près de Shanghai en Chine.

Comme nous l’avons déjà annoncé, des bornes de recharge rapide flexibles seront également produites, à l’avenir, sur le site de Hanovre. La production devrait débuter dans le courant de l’année.

Présentation de la borne de recharge rapide flexible

De dimensions compactes, la borne de recharge rapide flexible peut être installée pratiquement n’importe où, selon les besoins ou lorsqu’aucune autre infrastructure de charge n’est encore disponible. Une fois branchée sur le réseau basse tension, la borne devient un point de charge permanent sans coût et travail supplémentaires par rapport à une borne de recharge rapide fixe comparable. Le bloc-batterie intégré peut stocker une réserve d’énergie, ce qui signifie qu’il peut être débranché du réseau. Ceci permet d’alléger la tension qui pèse sur celui-ci, particulièrement aux heures de pointe. La procédure qui consiste à alimenter la borne de recharge en électricité générée à partir de sources renouvelables pour la stocker temporairement favorise la mobilité neutre en carbone. Pour garantir un usage durable des ressources précieuses, la borne de recharge est également conçue pour pouvoir, à l’avenir, utiliser d’anciennes batteries de véhicules électriques comme accumulateurs d’énergie. Grâce à la technologie de charge rapide, les véhicules électriques peuvent être chargés jusqu’à 150 kW.