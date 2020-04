Philips permet aux Etablissements de Santé et médecins généralistes de gérer les risques de contamination et le suivi des patients atteints du COVID-19

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) un leader mondial des technologies médicales, a annoncé aujourd’hui qu’elle pouvait aider les médecins généralistes et les établissements de santé à gérer le nombre croissant de patients provoqué par l’épidémie de COVID-19 grâce à une solution de télémédecine dédiée et évolutive qui facilite l’utilisation du dépistage en ligne, des questionnaires de suivi et de surveillance, ainsi qu’une collaboration avec des centres d’appel externes. Cette solution vise à éviter les visites inutiles chez les médecins généralistes et les hôpitaux et permet de surveiller à distance la grande majorité des patients atteints du COVID-19 qui sont en quarantaine à domicile.

Dans un premier temps, les patients remplissent un questionnaire en ligne à domicile. En fonction des résultats, le soignant pourra laisser l’application en ligne classer les patients selon une classe de risque et prendre les mesures appropriées. Si nécessaire, les patients peuvent être suivis par le biais d’enquêtes de suivi automatisées. Les patients présentant un score de risque élevé sont appelés par un centre d’appel pour obtenir des informations supplémentaires. Si le centre d’appel détermine que des soins sont nécessaires, le patient est dirigé vers le médecin généraliste, qui peut alors fournir les soins nécessaires ou l’envoyer à l’hôpital. Bien que le questionnaire soit destiné à aider les prestataires de soins, il ne se substitue pas explicitement aux soins réguliers ou d’urgence. La solution s’appuie sur la plateforme de télémédecine Philips VitalHealth qui est utilisée par plus de 100 établissements de santé dans le monde.

L’hôpital Groene Hart de Gouda, aux Pays-Bas, est l’une des institutions de soins de santé qui a non seulement déjà commencé à utiliser la solution de dépistage et de surveillance COVID-19, mais qui a également contribué à son développement. « Nous utilisons cette application pour soulager l’énorme pression qui pèse actuellement sur notre système de santé », a déclaré Ronald Liem, chef du service de chirurgie de l’hôpital Groene Hart. « En collaboration avec les médecins généralistes et le service de santé publique néerlandais, nous pouvons désormais nous concentrer sur les cas les plus urgents et déterminer, sur la base des réponses aux enquêtes, quels patients ont besoin de soins supplémentaires et lesquels n’en ont pas besoin ».

Cette solution d’évaluation à distance aide les établissements de santé à traiter les patients dans des centres de soins de proximité et contribue à préserver les faibles ressources en soins intensifs«

Roy Jakobs, directeur commercial de Connected Care, membre du comité exécutif de Royal Philips

« L’apparition du nouveau coronavirus est un défi majeur pour tout le monde dans le domaine de la santé », a déclaré Roy Jakobs, directeur commercial de Connected Care, membre du comité exécutif de Royal Philips. « C’est pourquoi nous avons adapté l’une de nos solutions de télémédecine existante et reconnue à la capacité d’examiner et de surveiller les patients à distance. Cette solution de dépistage à distance aide les établissements de santé à diagnostiquer et à traiter les patients dans des centres de soins de proximité et contribue à préserver les faibles ressources en soins intensifs ».

Roy Jakobs a ajouté : « Chez Philips, nous disposons d’un large portefeuille de solutions de télémédecine et de soins à distance. Nous travaillons actuellement avec les hôpitaux et les médecins généralistes pour voir comment nous pouvons utiliser ces solutions pour aider les professionnels de santé de terrain et leurs patients pendant la crise COVID-19 ».

Les hôpitaux, les médecins généralistes et autres prestataires de santé qui souhaitent en savoir plus sur les solutions de Philips peuvent consulter notre site internet