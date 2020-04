Sodexi modernise ses achats, la gestion des contrats, et le traitement des factures avec ELO

Objectif : gagner du temps dans les processus, de la gestion des engagements jusqu’au traitement des factures

Sodexi, filiale du groupe Air France – KLM (65%) et de Géopost International (35%), chargée d’envoyer les colis en express vers l’international, a choisi ELO Digital Office, éditeur de logiciels de gestion électronique de documents et de gestion de contenus, pour moderniser, simplifier et sécuriser ses processus d’achats, ses contrats et dématérialiser sa facturation.

Pour le confort de ses salariés, l’entreprise, basée à l’aéroport de Paris – Roissy Charles de Gaulle, a souhaité fluidifier les flux d’information entre son système d’achats et sa comptabilité, jusque-là décorrélés, afin d’optimiser les processus internes souvent fastidieux.

Voulant en profiter pour dématérialiser ses factures fournisseurs, Sodexi a opté pour la GED ELOprofessional et l’outil ELO DocXtractor pour la lecture et la reconnaissance automatique de documents.

« Nous avons opté pour la solution ELOprofessional car elle détient l’ensemble des fonctionnalités et des services que nous attendions avec une interface intuitive et simple d’utilisation pour être acceptée par le plus grand nombre d’entre nous. Elle modernise nos processus de gestion de factures et apporte de la souplesse dans le pilotage de nos achats, tout en apportant de nouvelles fonctionnalités. La dématérialisation des factures met un point final aux longues recherches fastidieuses et aux pertes de factures au format papier. La gestion des contrats est également simplifiée.» témoigne Noël Picolot, contrôleur de gestion chez Sodexi.

ELO permet à Sodexi de traiter des flux dématérialisés de la demande d’achat jusqu’au suivi du paiement avec une solution entièrement interfacée avec la comptabilité.

« La GED ELOprofessional permet à Sodexi de suivre dans le détail les documents en fonction de leur statut. De plus, sa souplesse a permis à l’entreprise de transport express de personnaliser ELO pour adapter les fonctionnalités existantes à ses propres besoins. Son interfaçage avec Sage FRP1000 et Inside Reporting lui permet de mixer un grand nombre de données dans ses rapports et d’approfondir les analyses diverses. » se réjouit Frédéric Dupré, Directeur des Ventes d’ELO Digital Office France.

L’équipe de Sodexi est autonome dans l’administration quotidienne d’ELO et la gestion des cas particuliers, notamment grâce au plug in développé par Mercuria, partenaire d’ELO ayant accompagné Sodexi sur ce projet.

La solution ELO a parfaitement répondu aux besoins des acheteurs et de la Direction Financière sur la partie factures fournisseurs.

Satisfait et conquis par le potentiel de l’outil, Sodexi réfléchit à étendre son utilisation à d’autres périmètres comme la gestion des dossiers du personnel ou la dématérialisation de certains processus Ressources Humaines.

A propos de Sodexi

Sodexi opère sur le marché du transport express à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle depuis plus 30 ans. Acteur incontournable en France et à l’international, Sodexi propose des solutions innovantes et adaptées à ses clients.

https://www.sodexi.fr/fr/

A propos d’ELO Digital Office GmbH

La société ELO Digital Office est l‘un des leaders sur le marché de l‘Enterprise Content Management (ECM). Depuis plus de 20 ans, ELO Digital Office fournit à ses clients des solutions de gestion de contenu pour toutes les branches et secteurs professionnels. Les produits et solutions ELO sont traduits en 20 langues et commercialisés dans plus de 40 pays. Notre succès se base sur notre vaste réseau de partenaires internationaux regroupant plus de 1 000 intégrateurs. En plus des partenaires internationaux, 736 collaborateurs ELO travaillent sur 23 sites répartis dans 15 pays à travers le monde.

Pour en savoir plus :www.elo.com