Le Groupe Volkswagen garantit la mobilité de ses clients grâce à l’approvisionnement en pièces d’origine

Même pendant la crise du coronavirus, le Groupe Volkswagen continue à assurer l’approvisionnement en pièces d’origine. En Allemagne, plus de 95 % des 3 500 ateliers service du Groupe continuent de travailler afin que les clients puissent rester mobiles. Dans le monde, environ 60 % des 25 000 ateliers service sont toujours en activité. Le Centre de pièces d’origine de Kassel fait en sorte que les pièces d’origine destinées aux travaux de réparation parviennent rapidement aux ateliers malgré le coronavirus. Le volume de commandes est d’environ un tiers du volume habituel. Pour ces activités, la priorité va à la protection de la santé des employés et des fournisseurs de Kassel. Dans le Centre de pièces d’origine, de nombreuses mesures ont été prises pour garantir des distances adéquates entre les employés et le respect de conditions d’hygiène appropriées. Il a notamment fallu réduire de près de moitié le nombre de personnes travaillant en même temps aux opérations logistiques. Les ateliers service donnent eux aussi la priorité à la protection de la santé. Beaucoup d’entre eux offrent aux clients la possibilité de déposer et de reprendre leur véhicule sans contact direct avec le personnel.

« En pleine crise du coronavirus, de nombreuses personnes ont besoin de leur voiture, que ce soit pour se rendre au travail, pour aller acheter des biens de première nécessité pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes ou pour se rendre chez le médecin lorsque cela est nécessaire, explique Roman Havlásek, Directeur du département Après-Vente du Groupe. Nos clients, dont de nombreuses personnes travaillant dans les secteurs de la santé et de la distribution alimentaire, dépendent plus que jamais de leur véhicule en raison de la crise du coronavirus. C’est pourquoi il est si important que notre équipe poursuive l’approvisionnement en pièces d’origine. Nos ateliers service du monde entier pourront ainsi continuer à effectuer les travaux de réparation. » Nous tenons à remercier notre large réseau de fournisseurs pour la continué de ses livraisons en cette période difficile et le Comité d’Entreprise pour son soutien fantastique dans la définition et la mise en œuvre des mesures requises. »

« Pour le Comité d’Entreprise, la priorité va à la santé des employés, note Ulrike Jakob, Vice-Président du Comité d’Entreprise à Kassel. Dans certains secteurs de l’activité après-vente, l’approvisionnement en pièces d’origine des ateliers de réparation doit être préservé. Les salariés qui y travaillent respectent les recommandations de protection et d’hygiène de l’Institut Robert Koch afin d’exclure au maximum le risque d’infection. La logistique sans contact et les autres mesures adoptées ont reçu l’approbation des employés. Le Comité d’Entreprise continuera à œuvrer au respect des mesures qui ont été adoptées. Dans ces conditions particulièrement difficiles, nous tenons à remercier les employés qui, par leur travail, aident les clients à rester mobiles. »

Volkswagen donne la priorité à la protection de la santé de ses employés et de ses fournisseurs. De nombreuses mesures ont ainsi été prises au Centre de pièces d’origine de Kassel, principal dépôt mondial du Groupe Volkswagen, pour garantir des distances adéquates et le respect des conditions d’hygiène applicables. Un des principaux changements concerne la réduction temporaire du nombre de salariés qui travaillent en même temps sur le site. Par exemple, l’équipe des opérations logistiques a été réduite de près de moitié. À quelques exceptions près, les employés des services administratifs travaillent chez eux en télétravail. Les procédures de travail ont, en outre, été modifiées dans de nombreux secteurs pour garantir des distances adéquates entre les employés et entre ces derniers et les fournisseurs.

Plus de 95 % des 3 500 ateliers service du Groupe en Allemagne sont restés ouverts. Dans le monde, environ 60 % des 25 000 ateliers service sont toujours en activité. Ils permettent aux clients de faire réparer et entretenir leurs véhicules conformément aux réglementations locales applicables. De nombreux ateliers service offrent à leurs clients la possibilité de déposer et de reprendre leur véhicule sans contact. Des distances de sécurité adéquates entre les clients et le personnel sont toujours maintenues et des mesures d’hygiène supplémentaires appliquées.

Informations sur le Centre de pièces d’origine de Kassel (fonctionnement normal)

Environ 2 400 salariés travaillent au Centre de pièces d’origine de Kassel. Ils assurent l’approvisionnement en pièces dans 86 pays du monde 24h/24. La superficie de stockage dépasse 1,2 million de mètres carrés. Chaque jour, une moyenne de 220 camions, 111 wagons et 68 conteneurs quittent le Centre de pièces d’origine.