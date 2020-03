Kuantic conclut un partenariat commercial avec FATEC pour adresser les marchés publics

FATEC, premier gestionnaire indépendant de parc de véhicules en délégation de services, a retenu les boîtiers de télématique KUANTIC comme unique prestataire pour son offre de services au Secteur Public via le marché de l‘UGAP « Gestion de la maintenance ».

La télématique, au cœur de l’optimisation des parcs de véhicules

Alors que la géolocalisation a longtemps porté le marché de la télématique embarquée dans les véhicules, aujourd’hui, c’est un besoin global d’optimisation de la mobilité des collaborateurs qui s’expriment chez les donneurs d’ordre. Ce changement d’orientation, particulièrement aigüe dans les entités publiques, correspond à la volonté de réduire les émissions de CO2 et d’optimiser les budgets de fonctionnement.

Partant de ce constat, FATEC qui intervient en tant que gestionnaire de flottes et prestataire de conseil chez ses clients, a sélectionné la technologie KUANTIC comme une composante à part entière de son offre de gestion de parc.

FATEC s’assure ainsi d’un outil de mesure d’une grande précision et richesse fonctionnelle, qui lui permet de proposer des évolutions des parcs de véhicules selon leur contexte d’utilisation. En effet, grâce à la récupération et au traitement des datas remontées par les boitiers KUANTIC (kilométrages, alertes, etc), FATEC accède à une connaissance très fine des usages réels.

« La technologie KUANTIC renforce notre puissance de conseil. Elle délivre toute une série d’indicateurs d’une extrême fiabilité, nous permettant de suivre les usages de chaque véhicule. Cela permet de proposer des plans de progrès en fonction des observations », explique Théophane COURAU, Président de FATEC. « Par exemple, savoir qu’un véhicule parcourt 1 000 km / semaine est une chose, mais savoir qu’il le parcourt sur une seule journée puis reste au parking, ou qu’il opère plutôt des tournées quotidiennes, enrichit l’analyse : concrètement, ces différents scénarios ouvrent des pistes de réflexion sur l’organisation de la mobilité dans l’organisation, la car policy, les motorisations, etc. »

« Nous sommes très satisfaits d’avoir été référencés en exclusivité par un acteur de renom comme FATEC. Nous adressons déjà les marchés publics en direct sur les gros appels d’offres – exemple, La Poste -, et avec FATEC, nous couvrons mieux une nouvelle sphère de clientèle au plan national : tous les parcs de véhicules de taille intermédiaire du secteur public », explique Samuel VALS, directeur Commercial et Marketing de KUANTIC. « La télématique, tout comme l’électrique ou l’autopartage, est présente systématiquement dans les appels d’offres publics en gestion de flottes. Elle répond à la volonté de rendre la mobilité plus sûre et de réduire l’impact environnemental. »

Déjà des premières signatures

Le partenariat signé fin 2019 a déjà permis aux deux entreprises de remporter ensemble plusieurs clients de prestige via l’UGAP (Union des groupements d’achats publics). Le dernier en date étant le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour le renouvellement et la gestion externalisée d’une partie de sa flotte de véhicules.

A propos de FATEC

Indépendant des loueurs, constructeurs et réseaux d’entretien, FATEC assure pour ses clients la gestion de flotte et son entretien technique pour les véhicules légers et les véhicules industriels, quel que soit leur mode de financement. 1er gestionnaire indépendant de flottes de véhicules en France, FATEC optimise tant la gestion administrative des flottes que leur entretien technique.

Plus : https://www.FATEC-group.com/qui-est-FATEC/

A propos du groupe KUANTIC

KUANTIC conçoit depuis 2003 des solutions dédiées à la gestion et l’optimisation des flottes de véhicules d’entreprise. Le groupe KUANTIC, 60 collaborateurs aujourd’hui, est ainsi devenu l’un des tous premiers acteurs du marché européen de la télématique embarquée, fournissant les grands noms de l’industrie automobile mondiale (VL, VUL, PL,…) avec son offre standard versatile.

Présent en Europe, avec ses agences locales et dans le monde à travers ses partenaires OEM, KUANTIC a installé son siège social à Nice Sophia-Antipolis, et fait fabriquer ses boîtiers en Europe (Allemagne).

VALEO est rentré à hauteur de 33% dans le capital du groupe KUANTIC en 2017.

Pour en savoir plus : www.kuantic.com et www.axodel.com