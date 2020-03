​Des idées pour la fête des Mères : pour égayer cette journée par des gestes et des cadeaux

Pour la fête des Mères, on se demande souvent comment montrer à sa Maman combien elle compte par le biais d’un petit cadeau vraiment personnel ou d’un petit geste. Chez Villeroy & Boch, vous trouverez une profusion d’idées cadeaux qui permettront de faire de la fête des Mères un jour absolument unique. Et s’il ne vous est pas possible d’être présent(e) auprès de votre Maman le jour-même pour lui remettre son cadeau, de nombreux produits de la boutique en ligne peuvent être enveloppés dans un emballage cadeau puis livrés directement.

Un bouquet de fleurs multicolores et parfumées se doit d’orner chaque table pour la fête des Mères. Il ne s’agit toutefois pas nécessairement ici d’un bouquet de fleurs artistique confectionné par le fleuriste. Des fleurs de couleurs et de formes différentes, disposées librement et de façon aléatoire, dans un vase en verre, feront, à coup sûr, apparaître comme par magie un sourire sur le visage de celle qui le reçoit. Les vases en verre des séries Jolie ou Coloured Delight dans des tons pastel tendres complèteront ses fleurs à la perfection. Des bouquets de fleurs opulents seront magnifiquement mis en valeur dans les vases Colourful Spring alors que des fleurs fraîches délicates ou seules apporteront une touche de raffinement dans les vases mats Collier.

Un petit-déjeuner préparé avec amour est un geste simple mais toujours efficace pour bien commencer la journée ensemble. Avec une porcelaine au décor floral comme Artesano Flower Art ou dans les tons pastel de Caffè Club, il serait même presque possible de renoncer au bouquet de fleurs. Un petit rameau fleuri accompagné d’une carte de fête des Mères, le tout soigneusement décoré et posé sur la serviette de la maman suffit alors.

Pour ceux qui veulent offrir à leur Maman un cadeau beau mais également pratique, les plats à four Clever Baking sont la solution idéale. Ces plats en Premium Porcelain sont entièrement polyvalents et conviennent non seulement pour cuire mais également pour servir des desserts ou de petits délices salés. Et, si la Maman s’intéresse à l’astrologie et aux signes du zodiaque, un mug de la nouvelle collection NewWave Stars est une superbe idée. Les constellations d’étoiles correspondant aux signes du zodiaque y brillent sur un bleu foncé et feront d’un moment de dégustation personnel un instant absolument unique.