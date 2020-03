LES LABORATOIRES LEHNING SE MOBILISENT FACE À LA CRISE SANITAIRE COVID19

Les Laboratoires Lehning, spécialistes des solutions de santé au naturel depuis 1935, se mobilisent face à cette crise sanitaire inédite et produisent depuis jeudi dernier une solution hydroalcoolique à destination de l’Établissement français du sang et de plusieurs hôpitaux de la région Grand Est.

Stéphane Lehning, président du groupe, précise : « Nous disposons sur notre unité de production principale en Moselle de tout le matériel nécessaire pour produire une solution hydroalcoolique répondant aux critères de l’OMS. Souhaitant apporter notre soutien aux organismes de santé ayant des difficultés pour s’approvisionner, nous avons pris la décision de produire ici, à Sainte-Barbe en Moselle, plusieurs milliers de litres de solution hydroalcoolique à destination de l’Établissement français du sang et de certains hôpitaux du Grand Est. L’ensemble du personnel du groupe Lehning est heureux et fier de s’engager de manière solidaire et d’apporter sa pierre à cette lutte collective contre le Covid-19. »

Les Laboratoires Lehning continuent par ailleurs à fabriquer et distribuer leurs médicaments homéopathiques et compléments alimentaires afin d’assurer une continuité et une disponibilité auprès des officines et des patients.