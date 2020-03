Samedi, c’est Earth Hour: un appel à la réflexion

Samedi 28 mars à 20h30 aura lieu Earth Hour. C’est la célèbre heure de l’année où les villes du monde entier éteignent les lumières de leurs monuments et attirent l’attention de milliers de personnes sur la crise climatique. Avec le coronavirus, Earth Hour, cette année, prend une dimension différente: le WWF appelle les citoyens à prendre le temps de réfléchir à notre relation avec la nature, et à partager leurs réflexions sur les réseaux sociaux.

Chaque année, à l’occasion d’Earth Hour, les lumières s’éteignent. Une action symbolique pour attirer l’attention sur la crise mondiale du climat et de la biodiversité. Ces 13 dernières années, l’éclairage de monuments tels que la porte de Brandebourg à Berlin ou le Jet d’eau de Genève, entre autres, a été éteint. Par le biais d’événements et de manifestations, des politiciens et des célébrités ont appelé à l’action. En 2020, Earth Hour sera plus tranquille. En raison du coronavirus, il est important de rester à la maison. Mais Earth Hour n’est pas moins importante cette année. La crise climatique durera plus longtemps que la pandémie et la biodiversité va continuer à décliner dans le monde entier, de manière constante et pendant des années.

L’impact de l’humanité sur la nature demeure un sujet urgent et doit le rester – encore plus aujourd’hui. C’est précisément la raison pour laquelle le WWF appelle à une réflexion sur notre relation avec la nature par le biais d’Earth Hour. «Nous nous trouvons actuellement dans une situation tout à fait extraordinaire, dans laquelle nous réfléchissons à nos relations et à notre comportement envers nos semblables. C’est le moment du retour à la maison, de l’introspection. Earth Hour, samedi, est une bonne occasion de réfléchir également à notre relation avec la nature», estime Thomas Vellacott, directeur général du WWF Suisse. Prenez donc une heure et discutez avec vos proches, votre partenaire ou même vos enfants. Le WWF vous invite à partager vos réflexions avec les hashtags #WWF_Suisse #EarthHour.