Kiliba automatise l’envoi de promotions aux clients actifs et appétents aux réductions de prix

91% des shoppers aiment recevoir des réductions sur leurs marques préférées*

Kiliba, le premier module d’email marketing 100% autonome, annonce l’activation d’un nouveau scénario pour automatiser la relation client : les promotions produits.

Dès que le scénario est activé dans Kiliba, en un clic, les clients actifs et appétents aux réductions de prix sont avertis de nouveaux produits en promotion.

Chaque semaine, Kiliba liste les produits ajoutés en promotion dans l’outil e-commerce de la boutique en ligne. Son intelligence artificielle analyse les visites et les achats des clients pour déterminer les actifs et les appétents aux promotions. Il leur envoie un email ultra personnalisé recommandant 3 produits en promotion, liés à leurs centres d’intérêts et à ceux des membres ayant le même profil. Y figurent une photo et une description du produit, son prix et un lien vers sa fiche en ligne.

« Kiliba est un véritable allié des marketeurs et des e-commerçants. De manière totalement automatique, il entretient la relation client avec pertinence, uniquement avec des produits susceptibles de leur plaire. C’est simple et efficace ! Sans aucune intervention humaine ! C’est un petit investissement pour une belle hausse du chiffre d’affaires. Nous générons déjà 10% du chiffre d’affaires de Pyrenex en ligne, nous avons suscité 500 commandes supplémentaires en moins de 4 mois pour la marque de maroquinerie Nat & Nin, plus de 70 commandes en 1 mois et demi pour les collants Well. » se réjouit Amaury de Larauze, Directeur Associé de Kiliba.

Autre nouveauté : la personnalisation de la charte graphique. Les e-commerçants peuvent désormais personnaliser les emails rédigés par l’intelligence artificielle de Kiliba à leurs couleurs (fond, texte, boutons).

Kiliba fournit des rapports complets sur les retombées de chaque campagne email. Ils permettent de mettre en avant les ‘top’ produits générant le plus de ventes suite aux campagnes, et d’afficher l’ensemble des commandes générées en fonction de chaque scénario afin de visualiser la performance de chaque algorithme.

A propos de Kiliba

Kiliba est une jeune startup française passionnée de marketing et de nouvelles technologies. Ses fondateurs travaillent depuis plus de 10 ans dans l’industrie du marketing relationnel. Kiliba est le 1er module d’email marketing, 100% autonome,de la conception de l’email jusqu’à son envoi en passant par la sélection des produits promus. Il constitue un levier exceptionnel pour générer des ventes et fidéliser une communauté.

