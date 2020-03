Développement de la nouvelle génération d’objectifs à focale fixe D FA★ haute performance dédiée aux Reflex numériques PENTAX

RICOH COMPANY, LTD. Et RICOH IMAGING EUROPE, SAS ont le plaisir de vous annoncer la mise en développement du tout nouveau HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED SDM AW.

Cet objectif est à ce jour le second à focale fixe de la « nouvelle génération » D FA★ après le HD PENTAX-D FA★ 50mm F1.4 SDM AW. Cette nouvelle gamme est reconnue non seulement pour sa parfaite qualité d’image mais également pour les performances mentionnées ci-dessous.

Netteté exceptionnelle au centre mais également sur les bords de l’image ;

Grande ouverture du diaphragme pour une parfaite gestion du flou d’arrière-plan ;

Construction robuste, rapidité d’exécution et prise en main idéale.

Le D FA★50mm est très vite devenu l’un des objectifs « Plein Format » les plus appréciés du marché. Suite à sa commercialisation, de nombreux utilisateurs PENTAX nous ont fait part de leur souhait de voir cette gamme d’optiques haut de gamme s’élargir, et c’est avec un grand plaisir que nous répondons à cette attente en annonçant le développement du HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED SDM AW, qui symbolise notre esprit de recherche de la qualité absolue.

Aperçu du produit en cours de développement :

Nom du modèle : HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED SDM AW

Date de commercialisation : courant 2020

・ En intégrant trois lentilles Super ED (à très faible dispersion), les aberrations chromatiques seront efficacement corrigées, les images seront plus contrastées même à pleine ouverture et le rendu général sera meilleur.

・ Avec une lentille asphérique, non seulement les aberrations sphériques seront corrigées mais les rayons lumineux convergeront sur le même point pour une meilleure netteté.

・ Doté de la motorisation Ultra-Sonique SDM (Supersonic Direct-drive Motor), la mise au point automatique de cette nouvelle optique sera beaucoup plus rapide et plus silencieuse.

・ Conçu avec la mention AW (modèle tous temps), cet objectif est résistant à la poussière et aux intempéries grâce à une construction empêchant toute intrusion de corps étrangers.

Le design et les caractéristiques sont identiques à ceux annoncés et sont sujets à tout changement sans préavis.