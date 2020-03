L’électrique pour tous : la nouvelle Opel Corsa-e

L’Opel Corsa démocratise la mobilité électrique. Avec la Corsa de sixième génération, Opel propose pour la première fois une citadine tout électrique offrant une autonomie atteignant 337 kilomètres (WLTP)1. La Corsa-e peut être commandée au prix de 30 650€.

Dès la finition EDITION, la Corsa-e offre la climatisation automatique, le frein de stationnement électrique et le démarrage sans clé, l’autoradio multimédia compatible avec les systèmes Apple CarPlay et Android Auto avec écran tactile couleur de 7 pouces et un cockpit numérique. Pour le même prix, sont également présents des systèmes tels que l’anticollision avant avec freinage d’urgence automatique et détection des piétons, l’aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le régulateur de vitesse. Au-dessus dans la gamme, se trouve la Corsa Elegance avec encore plus d’équipements. L’équipement de série comprend des phares à LED, des jantes en alliage léger de 16 pouces et un volant à jante en cuir. La nouvelle génération de Corsa offre en outre des systèmes de sécurité très en avance sur ce qui se fait sur le segment.

Des chiffres remarquables : 100 kW (136 ch), autonomie atteignant 337 km (WLTP)2

La nouvelle Corsa-e offre ce qui se fait de mieux en matière de mobilité électrique. Avec une autonomie de 337 kilomètres en cycle WLTP2, la Corsa-e cinq places est parfaitement adaptée à une utilisation au quotidien. Il suffit de 30 minutes pour recharger la batterie de 50 kWh à 80% de sa capacité. La Corsa-e est parée pour toutes les options de chargement – wallbox, borne de recharge rapide ou prise domestique – et la batterie est couverte par une garantie de huit ans ou 160.000 kilomètres.

Le conducteur peut choisir entre trois modes de conduite : Normal, Eco ou Sport. Le mode Sport offre un comportement encore plus dynamique, avec à la clef une baisse d’autonomie qui reste modérée. En mode Eco, la Corsa-e aide le conducteur à tirer le meilleur parti de l’autonomie de sa voiture.

Le système de propulsion de la Corsa-e réalise un compromis idéal entre rationalité et plaisir de conduire, en restant toujours sans émissions. Grâce à son moteur délivrant 100 kW (136 ch) avec 260 Nm de couple, la Corsa-e se démarque par sa réactivité, son agilité et son dynamisme. Il lui suffit de 2,8 secondes pour passer de zéro à 50 km/h, et de 8,1 secondes pour passer de zéro à 100 km/h – un véritable pied de nez aux sportives. La vitesse maximale de 150 km/h est limitée électroniquement.

La Corsa-e est dynamique grâce à son moteur synchrone à aimant permanent, mais aussi grâce à son design sportif, qui conserve les dimensions extérieures mesurées des générations précédentes. Avec une longueur de 4,06 mètres, la Corsa reste la cinq-places agile, pratique et bien agencée qu’elle a toujours été. Mais cette fois la ligne de pavillon l’assimile à un coupé, car elle est 48 mm plus basse que celle du modèle qu’elle remplace, sans que cela nuise à la garde au toit. Le conducteur est installé 28 mm plus bas. Sa tenue de route doit beaucoup à ce centre de gravité placé plus bas. Son comportement est communicatif et dynamique, ce qui participe au plaisir que l’on prend à son volant. L’habitacle peut devenir luxueux si le client opte pour des sièges en cuir.

La Corsa-e utilise une pompe à chaleur pour chauffer et refroidir l’intérieur. La pompe à chaleur est plus efficace qu’un système de climatisation classique : elle nécessite moins d’énergie de la part de la batterie, ce qui participe à la grande autonomie de la Corsa-e.

Sécurité : phares matriciels IntelliLux LED®, alerte de présence dans l’angle mort

La Corsa-e inaugure des équipements et des aides à la conduite que l’on ne trouve le plus souvent que dans des catégories d’automobiles les plus chères. L’équipement le plus remarquable est sans doute l’éclairage matriciel adaptatif IntelliLux LED®, sans éblouissement, qu’Opel propose pour la première fois sur le segment des citadines. Les huit éléments de LED, pilotés par une caméra frontale haute résolution de nouvelle génération, s’adaptent en permanence à la circulation et à l’environnement. La Corsa-e est également disponible en option avec des phares à LED particulièrement efficaces qui permettent d’économiser plus de 80% d’énergie par rapport à des phares halogène, sans compromettre le rendement lumineux, bien au contraire : grâce à une technologie spéciale de réflecteur, les phares à LED permettent également de voir de nuit comme en plein jour.

Les aides à la conduite apportent au conducteur un surcroit de sécurité tangible. Grâce à la sophistication de la nouvelle caméra frontale, la reconnaissance des panneaux sait maintenant déchiffrer plus de panneaux, comme ceux à LED. Les limitations de vitesse stockées dans le système de navigation sont également indiquées à l’écran.

La nouvelle Corsa inaugure également un régulateur de vitesse adaptatif à radar et une alerte de présence dans l’angle mort. Si la voiture quitte involontairement sa voie de circulation, l’aide au maintien dans la voie applique une correction douce au volant. Quand le dispositif Active Drive Assist est en fonction, la voiture est également maintenue au milieu de la voie de circulation. Le régulateur de vitesse adaptatif conserve en permanence la distance prédéterminée avec le véhicule qui précède, grâce à ses capteurs radar et à la caméra. Le système offre une fonction supplémentaire de freinage et de redémarrage : dans les embouteillages, la voiture freine jusqu’à l’arrêt et redémarre en suivant le véhicule qui précède. La Corsa-e s’équipe également d’une alerte de présence dans l’angle mort et d’aides au stationnement.

Systèmes multimédias, services « Opel Connect », applications « MyOpel » et « Free2Move »

De nouveaux systèmes d’infodivertissement permettent au conducteur et aux passagers de la nouvelle Corsa de rester parfaitement connectés, comme le Multimedia Navi à écran tactile couleur 7,0 pouces ou le haut de gamme Multimedia Navi Pro doté d’un écran tactile couleur 10,0 pouces. La Corsa-e offre de plus le nouveau service télématique « Opel Connect ». Celui-ci intègre des fonctions utiles permettant de voyager en toute sérénité : il offre par exemple la LIVE Navigation2 avec une info-trafic en temps réel ou la connexion directe avec assistance routière et appel d’urgence e-Call. Grâce à la télécommande électronique e-remote, il est possible de vérifier l’état de charge, de programmer l’horaire de la recharge ou de rafraîchir et réchauffer l’habitacle avant de partir. La fonction est disponible dans l’application « myOpel » sur smartphone. Quant à l’application « Free2Move », elle propose la carte des bornes de recharge publiques disponibles en donnant leurs caractéristiques, et permet aussi de payer sa recharge à ces bornes.

[1] Autonomie calculée selon la méthodologie de la procédure d’essai WLTP (R (CE) n° 715/2007, R (UE) n° 2017/1151). L’autonomie réelle peut varier dans les conditions quotidiennes et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite personnel, des caractéristiques de l’itinéraire, de la température extérieure, de l’utilisation du chauffage et de la climatisation et du préconditionnement thermique.

[2] Les services LIVE Navigation sont gratuits pendant 36 mois après l’activation, et payants ensuite.