Kuraray au salon JEC World 2020 : Résistant à la chaleur, ultra solide et léger comme une plume

Au salon JEC World 2020 à Paris, Kuraray, leader mondial de la chimie de spécialité, présentera son nouveau fil haute performance cinq fois plus résistant que l’acier. Rendez-vous est donné au Hall 6, Stand F83.

Que ce soit pour les véhicules électriques, l’aéronautique ou l’aérospatiale, les matériaux composites jouent un rôle majeur : haute efficacité, résistance mécanique, faible poids. Kuraray, leader mondial de la chimie de spécialité, présentera au salon JEC World 2020 à Paris du 12 au 14 mai 2020 dans le Hall 6, Stand F83, sa fibre PA9T et ses marques KURAFLEX™, Vectran™ et VECRUS™, des composants de haute performance pour les composites. A titre d’exemple, les fibres en polyamide PA9T permettent de fabriquer des matériaux composites haute résistance pour l’automobile, résistants à la chaleur et aux produits chimiques. Un autre exemple est le fil multifilament haute performance Vectran™ utilisé pour les structures ultra légères comme les vélos de course professionnels. Ramené à son poids, ce fil multifilament haute performance est cinq fois plus résistant que l’acier.

« Les matériaux composites sont la clé du développement des technologies innovantes et durables, telles que dans les véhicules électriques », explique Hidekazu Taniguchi, responsable BU Industrial Fibers. « Avec nos fibres innovantes et nos matériaux non tissés, nous pouvons mieux exploiter les potentiels techniques et ainsi atteindre une meilleure efficacité ».

Quatre matériaux phares pour des applications spécifiques

Leader mondial de la chimie de spécialité, Kuraray présentera une large gamme de ses produits : fibres, matériaux non-tissé et résines.

PA9T – Grâce à sa résistance à la chaleur et aux produits chimiques, ce polymère est idéal pour les appareils électroniques et les applications dans l’industrie automobile.

Kuraflex – Ce matériau non-tissé est extrêmement fin. Il est parfaitement adapté comme matrice pour les matériaux composites thermoplastiques.

Vectran – Le matériau léger LCP à base de fibres confère une résistance mécanique très élevée aux matériaux composites pour le matériel sportif haute performance.

Vecrus – Grâce à sa faible absorption d’humidité et ses très bonnes caractéristiques diélectriques, ce polymère LCP non-tissé est idéal pour les cartes de circuits imprimés.

Résistant à la chaleur et aux produits chimiques, une fibre pour des applications exigeantes

Avec PA9T, Kuraray présente un polyamide extrêmement résistant pour les applications les plus exigeantes. Grâce à son excellente résistance à la chaleur et aux produits chimiques, PA9T peut être utilisé en tant que papier séparateur dans les cellules de batteries haute performance, comme celles des véhicules électriques. Combiné avec des matériaux en fibre de verre ou de carbone, ce polyamide semi-aromatique permet de fabriquer des composites stratifiés et des hybrides non-tissés performants pour des composants pour l’industrie automobile, aéronautique et spatiale. Kuraray propose également ce matériau polymère sous forme de filament thermoplastique pour la pultrusion. Grâce à sa stabilité dimensionnelle et à sa faible absorption d’humidité, PA9T est un matériau idéal pour les composants électriques et électroniques.

Tissu ultra-fin non tissé pour des matériaux composites résistants

Ce tissu obtenu selon un procédé de soufflage à chaud est un tissu de très faible épaisseur avec une structure ultra-fine. Ce matériau non-tissé est la matrice idéale pour tous les matériaux composites thermoplastiques et les plastiques renforcés en fibres de carbone. Kuraray commercialise KURAFLEX ™ sous différentes formes : polymères à cristaux liquides (LCP), polyuréthane thermoplastique (TPU) ou styrène-éthylène-propylène-styrène (SEPS). Les utilisateurs obtiennent ainsi des matériaux avec des caractéristiques spécifiques (forte résistance aux chocs, amortissement des vibrations…).

Cinq fois plus résistant que l’acier – pour des composites à haute résistance

Les visiteurs du stand de Kuraray peuvent également trouver des informations sur les propriétés spécifiques du fil multifilament Vectran ™. Filée à partir de polymère à cristaux liquides (LCP), cette fibre a une résistance et une rigidité exceptionnelles par rapport à son poids : Vectran ™ est cinq fois plus résistant que l’acier et dix fois plus résistant que l’aluminium. Vectran ™ est capable de supporter des sollicitations mécaniques extrêmes, de résister aux entailles et à l’abrasion. De plus Vectran ™ possède un très faible allongement, une caractéristique idéale pour les matériels sportifs, tels que les vélos de course ou les équipements de golf. Même soumises à la chaleur, les fibres LCP conservent leurs dimensions. Elles sont parfaitement adaptées à une l’utilisation dans l’industrie électronique en raison de leurs caractéristiques diélectriques uniques. Dans l’industrie aéronautique et spatiale, Vectran ™ est, enfin, utilisé pour l’enveloppe extérieure des avions et autres engins spatiaux.

Un non-tissé ultra-fin pour des circuits imprimés légers et résistants au feu

Les fibres non-tissés VECRUS ™ sont soufflées à chaud à partir de polymère à cristaux liquides, pour obtenir une structure particulièrement fine. VECRUS ™ a une résistance à la chaleur exceptionnelle et une faible absorption d’humidité. Grâce à son faible poids, VECRUS ™ permet la fabrication de panneaux résistants à la chaleur et des feuilles plastiques, renforcées en fibres, ultra-légères. VECRUS ™ est particulièrement utilisé dans l’industrie électrique et électronique. Grâce à ses excellentes propriétés d’isolation électrique, sa résistance à la chaleur et sa capacité d’imprégnation, VECRUS ™ est parfaitement adapté pour les cartes de circuits imprimés.