RECOMPENSE POUR NISSAN ET 4R ENERGY AUX JAPAN RESILIENCE AWARDS

Nissan Motor Co., Ltd. et 4R Energy ont été récompensés par l’Association for Resilience Japan pour la promotion de l’électrification de la société, et notamment l’utilisation de véhicules électriques comme sources d’énergie mobile de secours lors de catastrophes naturelles. Nissan et 4R Energy ont obtenu le trophée dans la catégorie Commerce et Industrie lors des Japan Resilience Awards 2020. Cette récompense honore le programme Blue Switch initié par Nissan en mai 2018. Celui-ci promeut l’utilisation de véhicules électriques comme solution de secours en approvisionnement d’énergie.

Ces deux dernières années, au Japon, plus de 8 millions de foyers ont subi des coupures de courant dû aux phénomènes naturels. D’ici fin mars, Nissan aura conclu pas moins de 31 accords avec différents collectivités territoriales et entreprises locales sur l’utilisation de véhicules électriques durant et après des phénomènes naturels.

Ces accords mettent à disposition des véhicules 100% électriques Nissan pour des particuliers et des collectivités. Le but : pouvoir les utiliser comme source d’énergie dans les centres d’évacuation et de regroupement lors de coupures du réseau électrique en cas de phénomène naturel. Sont alors mis à contribution les véhicules 100% électriques Nissan détenus par les collectivités locales, les services d’auto-partage et les véhicules de démonstration des concessions Nissan au Japon.

Reconversion des batteries de voitures 100% électriques

La société japonaise 4R Energy a développé une batterie fixe en convertissant deux batteries de 40 kWh provenant de Nissan LEAF, berline compacte 100% électrique vendue à près d’un demi-million d’exemplaires depuis 2010. 4R Energy, coentreprise créée par Nissan et Sumitomo Corp. a également développé un nouveau Vehicle-to-Everything (V2X). Il permet aux clients d’utiliser l’électricité stockée des véhicules électriques à domicile, au bureau, ou de la restituer au réseau d’électricité. Après des essais pour alimenter un supermarché situé dans la préfecture de Kanagawa depuis septembre, la commercialisation de ce V2X aura lieu fin mars.

Nissan est le seul constructeur automobile à avoir été récompensé lors des Japan Resilience Awards 2020. Ces trophées récompensent les entreprises et organisations ayant contribué au développement d’une société plus robuste pour les générations à venir, au travers d’initiatives qui renforcent le Japon, ses régions, sa population et ses industries. Nissan, grâce au programme Blue Switch, entend élargir sa collaboration avec les entreprises et collectivités locales tout en continuant de promouvoir la gestion d’énergie aux côtés de 4R Energy.

Pionnier de la mobilité 100% électrique depuis le lancement de la LEAF en 2010, Nissan s’est engagé à innover et promouvoir de nouvelles solutions électriques dans le but d’assurer un avenir décarboné.