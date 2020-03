Karos part à la conquête de l’Afrique en s’associant avec temtem, l’un des leaders du VTC en Algérie

Karos, leader français du covoiturage domicile-travail, se déploie pour la première fois à l’international en signant un partenariat stratégique avec temtem, acteur majeur de la mobilité en Algérie. Une nouvelle étape importante dans le développement de Karos, qui s’appuie en France sur une communauté forte de 380 000 utilisateurs, près de trois millions de covoiturages déjà réalisés et des solutions de mobilités innovantes et éprouvées dédiées aux entreprises et aux collectivités territoriales.

Depuis son lancement le 15 février 2020, l’application de covoiturage Karos, adaptée au marché algérien et lancée par temtem, compte déjà plus de 10 000 utilisateurs. Un démarrage extrêmement prometteur et dix fois plus rapide qu’en Île-de-France pour Karos, qui confirme l’engouement des Algériens pour le covoiturage.

Dans le cadre de ce premier déploiement à l’étranger, Karos compte opérer sur sa spécialité, les trajets domicile-travail, en appliquant son modèle économique qui a fait ses preuves en France avec les employeurs (Karos Entreprises) et les collectivités (Karos Territoires). Swissport et une grande banque internationale ont par exemple déjà souscrit à l’offre Karos Entreprises pour optimiser la mobilité quotidienne de leurs collaborateurs algériens.

Mais ce déploiement est également l’occasion pour Karos de tester ses solutions techniques avec un modèle économique BtoC, en assurant des covoiturages de longue distance, de ville à ville, un usage fortement demandé par les Algériens.

« L’étalement urbain et l’offre de transports publics par nature limitée en dehors des centres-villes sont des problématiques mondiales, que nous adressons déjà en France avec des résultats éprouvés. Le continent africain représente une opportunité formidable pour notre modèle, avec un potentiel de plus de 2,3 milliards de covoiturages par an. Ce premier déploiement à l’étranger, lancé seulement 3 mois après la signature de notre accord avec temtem, et les 10 000 covoitureurs déjà actifs en Algérie en seulement dix jours, prouvent notre capacité à déployer notre technologie et notre modèle de manière efficace et scalable dans un nouveau pays. Cette validation nous permet désormais de nourrir de grandes ambitions d’expansion internationale à court terme », déclare Olivier Binet, co-fondateur de Karos.

« Après l’analyse des données d’usage de temtem, nos data scientists ont conclu que le marché avait besoin d’une solution à moindre coût complémentaire au VTC, notamment pour les trajets domicile-travail. Avec le service Karos en Algérie, nous souhaitons répondre à une problématique de société tout en prenant en compte l’aspect écologique qui s’inscrit dans les initiatives smart city du gouvernement algérien et de son ministre des startups », ajoute Kamel Haddar, fondateur de temtem.

La Tunisie et le Maroc constitueront les prochains lancements du service Karos par temtem. temtem lancera notamment Karos dès le mois de juin en Tunisie pour capter les flux de déplacements de vacances effectués par deux millions de touristes algériens chaque été.

Chaque jour, 460 millions de personnes à travers le monde sont confrontées à de longs trajets quotidiens pour se rendre ou revenir de leur lieu de travail. Soit un potentiel de trajets en covoiturage estimé à 32 milliards par an sur les 610 principales aires urbaines de la planète.