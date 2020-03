La CUPRA Formentor se dévoile

CUPRA dévoile pour la première fois la CUPRA Formentor, le premier modèle entièrement développé par la marque à partir d’une page blanche.

Ce crossover haute performance combine l’ADN spécifique de CUPRA tout en étant conçu et fabriqué pour l’avenir. Ce modèle emblématique allie sophistication, innovation et une expérience de conduite intuitive et dynamique.

Alors que le marché évolue, la CUPRA Formentor allie les avantages d’une voiture de sport aux qualités d’un SUV. Bénéficiant de l’héritage de la marque CUPRA, le véhicule est dévoilé au moment même où le segment des crossovers est amené à connaître une croissance incroyable.

« La CUPRA Formentor représente un grand pas pour faire de CUPRA une marque encore plus désirable pour les passionnés d’automobile. Avec un design fascinant et des motorisations haute performance, notamment plug-in hybride, nous avons fait de la CUPRA Formentor une voiture spéciale destinée à des gens spéciaux », a déclaré Wayne Griffiths, Président du Comité de Direction et PDG de CUPRA.

Design extérieur : l’essence de CUPRA

Première voiture conçue exclusivement pour CUPRA, le Formentor porte le nom du plus beau cap sauvage de l’île espagnole de Majorque dans les Baléares. Le véhicule réunit tous les attributs de ce lieu qui a fortement inspiré sa conception.

« La CUPRA Formentor est une voiture attrayante en termes de performances, de technologie et d’esthétique, à l’image de la beauté de ses proportions, la force de sa ligne et le raffinement de ses détails », a déclaré Alejandro Mesonero-Romanos, Directeur du Design.

Les rochers du cap sculptés par le vent, ont servi d’inspiration à l’équipe de design pour la conception des ailes latérales. Celles-ci reflètent le dynamisme et offrent une sensation de mouvement.

La carrosserie à deux tons rappelle un véhicule tout-terrain robuste, mais le design de la CUPRA Formentor met à profit la technique esthétique pour alléger sa silhouette. Et contrairement aux lignes rugueuses et solides d’un SUV traditionnel, la voiture fusionne les attributs du tout-terrain, avec la compacité et l’essence sportive d’une berline, le tout sous la forme d’un coupé.

En ce sens, les dimensions du véhicule illustrent parfaitement ce mélange des genres qui répond parfaitement aux besoins des clients d’aujourd’hui. La CUPRA Formentor mesure 4 450 mm de long et 1 839 mm de large. De plus, avec ses 1 511 mm de hauteur, elle offre une garde au toit suffisante pour tous les passagers. L’empattement de 2 680 mm garantit un espace important aux places arrière, un volume de coffre de 450 litres ainsi qu’une grande stabilité.

D’autre part, la sportivité est soulignée par un accent visuel porté vers l’arrière du véhicule tout en accentuant la longueur du capot, afin de souligner ses proportions dynamiques. Ce design sans faille amplifie grandement la qualité extérieure du véhicule renforcée par l’intégration d’un bandeau lumineux à LED qui fait le lien entre les deux feux arrière. Celui-ci magnifie l’aspect distinctif de la partie arrière du véhicule au même titre que les jantes en alliage de 19 pouces de série, également disponibles en cuivre, qui renferment les freins Brembo de 18 pouces.

Le design général est renforcé par la large palette de couleurs disponibles : outre les quatre peintures métallisées (Gris Urbain, Noir Minuit, Gris Magnetique ou Blanc Candy), la CUPRA Formentor sera également disponible avec trois coloris spéciaux (Gris Graphène, Gris Caïman et Rouge Désir) ainsi qu’avec deux options de peinture mate (Blue Pétrole et Gris Magnétique Mat). Ces dernières apportent une élégance visuelle et une personnalité supplémentaires au véhicule.

Design intérieur : une vision contemporaine de la sportivité

Le design extérieur unique du Formentor est en parfaite harmonie avec son intérieur de haute qualité, typique de CUPRA et de ses valeurs. Ce dernier procure un sentiment de modernité et de sportivité.

Les passagers de la CUPRA Formentor seront d’abord surpris par l’éclairage de bienvenue qui est projeté sur le sol. Puis, une fois à l’intérieur, ils découvriront des matériaux haut de gamme ainsi que des détails en cuivre et en aluminium brossé foncé, conçus pour les « cocooner ».

Les sièges baquets, disponibles en cuir véritable bleu pétrole et noir, donnent une impression de légèreté tout en soulignant les performances de la CUPRA Formentor. En effet, le conducteur est assis plus bas, dans une position plus ergonomique et plus sportive.

L’impression de flottement du tableau de bord est accentuée par l’éclairage ambiant horizontal à LED à l’avant de l’habitacle et au niveau des portières. Celui-ci maximise non seulement l’expressivité du véhicule, mais il fournit également plusieurs fonctions de sécurité telles que la détection d’angles mort ou l’aide à la sortie de stationnement.

En outre, un écran panoramique flottant de 12 pouces doté de fonctions de navigation prend place au centre du tableau de bord. Il offre ainsi une source presque infinie de fonctionnalités et de connectivité aux passagers tout en réduisant le nombre de boutons. En effet, la technologie est également à l’honneur à l’intérieur du véhicule grâce à l’intégration du cockpit numérique, qui affiche toutes les informations nécessaires à la conduite juste devant le conducteur. Ce dernier profitera également pleinement du nouveau volant qui intègre le bouton de démarrage du moteur et le sélecteur de mode CUPRA.

Les motorisations : des performances pour l’avenir

La CUPRA Formentor sera lancée avec deux motorisations haute performance prêtes à offrir une expérience de conduite unique.

Le bloc essence 2,0 l TSI Turbo chapeaute la gamme. D’une puissance maximale de 310 ch (228kW) avec un couple de 400 Nm, il représente l’expression ultime de l’ADN de la marque CUPRA. Il est associé à un son émotionnel qui ajoute à l’attrait du véhicule. Ce moteur sera associé à la technologie 4Drive qui surveille en permanence le véhicule et les actions du conducteur pour fournir la puissance nécessaire à la bonne roue au moment précis où elle en a besoin.

Cependant, le Formentor mise également sur les technologies d’avenir en accélérant le passage à l’électrification par l’intégration d’une technologie plug-in hybride haute performance. Le moteur essence TSI 150 ch (110kW) de 1,4 litre est associé à un moteur électrique de 115 ch (85kW) alimenté par une batterie lithium-ion de 13kWh. Une configuration qui permet à la CUPRA Formentor d’offrir aux clients les performances qu’ils attendent, non sans rester en phase avec un monde qui se concentre désormais sur la réduction de notre impact sur l’environnement. Ainsi, cette motorisation délivre une puissance totale maximale de 245 ch (180kW) avec 400 Nm de couple, et une autonomie d’environ 50km en mode tout électrique.

Les deux motorisations bénéficient d’une transmission DSG à double embrayage qui assure des changements de vitesse plus précis et plus souples. De plus, la technologie « shift-by-wire » est conçue de sorte que le sélecteur ne soit pas relié mécaniquement à la boîte de vitesses. Des signaux électroniques sont désormais utilisés pour effectuer les changements de rapport. Cette technologie ajoute un niveau d’efficacité plus élevé, mais aussi une nouvelle dimension au plaisir et à l’agrément de la conduite. De plus, dès lors que les conducteurs souhaitent une expérience encore plus interactive, ils peuvent s’appuyer sur les palettes au volant qui offrent un lien encore plus fort entre la voiture et le conducteur.

Par ailleurs, grâce à la configuration intelligente de l’amortissement piloté DCC et à une direction progressive, le véhicule délivre des performances impressionnantes quelles que soient les conditions, le style de conduite et la motorisation choisie par le client. Grâce à la commande DCC, le conducteur peut sélectionner précisément la configuration souhaitée, en particulier avec le mode Individuel. Toutes ces caractéristiques sont des éléments essentiels de dynamisme, d’émotion et de performance qui seront tous évidents.

Sécurité et connectivité : une protection sans concession

La marque CUPRA est réputée pour offrir le summum de la performance, mais celle-ci va de pair avec sa volonté d’offrir les plus hauts niveaux de connectivité et de sécurité.

La CUPRA Formentor intégrera les solutions d’infodivertissement et de connectivité les plus avancées, pour que les clients puissent rester connectés et emporter leur vie numérique avec eux dans le véhicule. De quoi garantir une expérience intégrée entre la vie quotidienne et celle du volant.

Le système d’infodivertissement de 12 pouces affiche un nombre réduit de boutons physiques et intègre à la fois le contrôle vocal et par gestes. Il bénéficie en outre du système Full Link aussi bien compatible avec Apple CarPlay (sans fil) qu’avec Android Auto. Les passagers peuvent également recharger leur téléphone dans le véhicule à l’aide de prises USB ou accéder à leur écosystème d’applications en utilisant la connexion Bluetooth.

Grâce à une carte SIM intégrée, le Formentor disposera de l’application Connect qui permet d’accéder à des services en ligne directement dans le véhicule. Les clients peuvent ainsi télécharger des applications, écouter des web radios et accéder à un écosystème complet de fonctionnalités qui continue de se développer, avec des données et le contrôle à distance de leur véhicule.

Même s’ils ne sont pas à proximité de la voiture, les utilisateurs peuvent néanmoins accéder aux informations le concernant, et notamment les données de conduite, les informations sur le stationnement, le statut du véhicule ou encore configurer des alertes de vitesse à l’aide de l’application mobile sur smartphone. De plus, la version plug-in hybride haute performance autorise la gestion du processus de charge et le contrôle de la climatisation à distance.

Dans le même temps, grâce à une large gamme de systèmes d’aides à la conduite et de sécurité, la CUPRA Formentor offrira une conduite des plus relaxantes et des plus sûres du segment. Éliminant le stress lié à la conduite sur nos routes de plus en plus fréquentées, elle offre une conduite semi-autonome de niveau 2. Le régulateur de vitesse adaptatif prédictif, l’Emergency Assist, le Travel Assist ainsi que le Side and l’Exit Assist comptent parmi ses points forts.

Les premières livraisons auront lieu au dernier trimestre 2020.