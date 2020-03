Volkswagen dévoile les grandes lignes de son nouveau SUV compact 100 % électrique ID.4

Baptisé ID.4(1), le nouveau véhicule arrivera cette année

Jusqu’à 500 km – aérodynamisme et efficacité énergétique au profit de l’autonomie

Véhicule international – l’ID.4 sera produit et vendu en Europe, en Chine et aux États-Unis

Le concept-car ID. CROZZ(2) évolue en une version de série, l’ID.4. Volkswagen progresse dans sa stratégie de mobilité électrique en offrant une vision détaillée du premier SUV 100 % électrique de la marque à l’occasion d’un webcast organisé suite à l’annulation du Salon de l’Automobile de Genève. Le nouvel ID.4 sera lancé cette année. Le compte à rebours a déjà commencé pour le deuxième modèle basé sur la nouvelle Plateforme Modulaire Électrique (MEB), suivant les traces de l’ID.3(3). « Comme l’ID.3, l’ID.4 sera lancé sur le marché en tant que véhicule neutre en carbone, explique Ralf Brandstätter, Directeur des Opérations de la marque Volkswagen. Nous produirons et vendrons l’ID.4 en Europe, en Chine et aux États-Unis. »

Le design de ce SUV zéro émission est particulièrement aérodynamique. « L’aérodynamisme exceptionnel réduit le coefficient de traînée et prolongera l’autonomie de l’ID.4 qui pourra atteindre 500 km en fonction de la version », explique Ralf Brandstätter.

L’ID.4 sera d’abord lancé avec une propulsion arrière, mais une version à transmission intégrale viendra enrichir le portefeuille à une date ultérieure. La batterie haute tension est placée pratiquement au centre du soubassement de manière à abaisser le centre de gravité et à optimiser la dynamique de conduite, tout en offrant une répartition de charge extrêmement bien équilibrée entre les essieux. Comme tous les autres modèles basés sur la plateforme MEB, l’ID.4 offre un habitacle spacieux grâce à sa technologie de motorisation électrique compacte. Le cockpit entièrement digital du SUV zéro émission a été clairement structuré. Il fonctionne principalement grâce à des surfaces tactiles et à des commandes vocales intelligentes et intuitives.

Pour Volkswagen, l’ID.4 et l’ID.3 représentent des étapes importantes dans la réalisation de l’objectif de la marque qui souhaite devenir neutre en carbone d’ici à 2050, conformément à l’Accord de Paris sur le climat. Des plans ont été mis en œuvre pour réduire les émissions de CO2 du parc de véhicules d’un tiers d’ici à 2025. Volkswagen est en train d’investir un milliard d’euros dans l’électrification de sa gamme de modèles tout en proposant également un nombre croissant de véhicules hybrides. En effet, tout comme les moteurs électriques, les nouvelles motorisations hybrides légères et hybrides rechargeables des modèles de série tels que la célèbre Golf devraient largement favoriser, à l’avenir, la réduction des émissions du parc.

C’est ainsi que, pendant le webcast, le constructeur a non seulement mis l’accent sur les modèles ID. mais aussi sur les nouveaux modèles Volkswagen dotés d’une motorisation hybride, notamment le nouveau Touareg R(4). Le modèle le plus puissant de la gamme Volkswagen sera également équipé, à l’avenir, d’un système hybride rechargeable efficace. L’alliance du moteur électrique de 100 kW (136 ch) et du moteur V6 essence turbo (TSI) de 250 kW (340 ch) permet d’obtenir une puissance totale de 340 kW (462 ch). La capacité de la batterie du Touareg R (vitesse de pointe : 140 km/h en mode électrique) a été conçue de manière à ce que les trajets quotidiens moyens puissent être parcourus sans émission.

C’est également le cas de la nouvelle Golf GTE(5) : sa motorisation hybride rechargeable axée sur la performance est composée d’un moteur électrique de 85 kW (115 ch) et d’un moteur essence turbo quatre cylindres (TSI) générant 110 kW (150 ch). Ensemble, le moteur électrique et le TSI développent une puissance de 180 kW (245 ch). En mode 100 % électrique, la nouvelle Golf GTE affiche une vitesse de pointe de 130 km/h. Parmi les autres nouveautés Volkswagen figurent la nouvelle Golf GTD(6), qui génère beaucoup moins d’émissions d’oxyde d’azote que le modèle précédent grâce à sa technologie à double dosage innovante, ainsi que la huitième génération de la Golf GTI(7), produite à plus de 2,3 millions d’exemplaires. La version la plus récente est alimentée par un moteur turbo 2.0 litres à injection directe de 180 kW (245 ch), qui affiche un couple maxi de 370 Nm. Le moteur quatre cylindres est associé, de série, à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Une boîte à double embrayage DSG à 7 rapports est disponible en option pour la nouvelle GTI.

1 ID.4 : Le véhicule est un concept-car proche de la production.

2 ID. CROZZ : Concept-car.

3 ID.3 : Le véhicule n’est pas encore disponible à la vente en Europe.

4 Touareg R : Le véhicule est un concept-car proche de la production.

5 Golf GTE : Le véhicule est un concept-car proche de la production.

6 Golf GTD : Le véhicule est un concept-car proche de la production.

7 Golf GTI : Le véhicule est un concept-car proche de la production.