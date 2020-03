Avec la BMW Concept i4, un Gran Coupé entièrement électrique, la conduite électrique s’inscrit plus que jamais au cœur de la marque. La BMW Concept i4 donne un aperçu de la BMW i4, dont la production débutera en 2021.

Le modèle dispose d’une autonomie lui permettant de parcourir jusqu’à 600 km, développe une puissance pouvant atteindre 530 ch et abat le 0 à 100 km/h en près de 4,0 s, avec une vitesse de pointe dépassant les 200 km/h. Dans un silence presque absolu, la conduite dynamique de la voiture garantit des sensations inédites.

Un certain nombre d’éléments de design intérieurs et extérieurs du concept i4 seront repris par la BMW i4 ainsi que par d’autres modèles électriques de la marque.

Points forts – extérieur

Moderne et élégant, l’extérieur offre un contraste recherché qui tranche avec le dynamisme de l’expérience de conduite. Avec ses quatre portes et son habitacle bien plus spacieux que ne le laissent supposer ses lignes dynamiques, la BMW Concept i4 se révèle parfaitement adaptée à un usage au quotidien.

L’association des lignes précises et épurées à des proportions dynamiques lui confère une allure moderne avec des surfaces profilées et un langage stylistique clair.

La teinte extérieure « Frozen Light Copper », réinterprétation de la couleur cuivrée de la BMW Vision iNEXT, met en valeur les détails de la carrosserie pour un rendu visuel saisissant.

Les accents bleutés à l’avant, sur les flancs et à l’arrière témoignent des gènes BMW i de la voiture. En soulignant les éléments iconiques du concept BMW i, ils mettent en avant la technologie de pointe dont bénéficie le concept.

L’aérodynamique optimisée de la voiture contribue à en étendre l’autonomie. La double calandre fermée, les éléments aérodynamiques et les jantes conçues exclusivement pour la BMW Concept i4 lui donnent un caractère affirmé.

La double calandre fermée fait le lien entre la tradition et l’avenir de la marque BMW. En l’absence de moteur thermique, et donc de radiateur, la calandre fait office de « surface intelligente » dans laquelle sont logés différents capteurs. La grille de calandre donne ainsi un aperçu de la technologie dissimulée par le design exclusif de la voiture.

BMW révèle une nouvelle identité de marque. Le nouveau logo de communication de la marque sert également de base au badge en deux dimensions de la BMW Concept i4.

Les diffuseurs BMW i bleus à l’arrière rappellent la motorisation 100 % électrique tout en évoquant le design de la BMW i Vision Dynamics.

Points forts – intérieur

À l’avant, le nouvel écran de contrôle incurvé BMW s’associe au volant pour faire la part belle à l’expérience de conduite. Cet écran sera présent de série dans les modèles BMW iNEXT et BMW i4.

L’écran central incurvé BMW accueille la quasi-totalité des commandes, y compris la climatisation, dans une configuration conçue pour réduire le nombre de commandes au strict minimum.

La combinaison tout en subtilité de divers matériaux et la configuration simplifiée des organes de commande confèrent à l’habitacle une atmosphère à la fois moderne et élégante.

De chaleureux accents en « Gold Bronze » associés au chrome ajoutent une nouvelle touche d’élégance à l’intérieur.

Au niveau de la console centrale, le traditionnel levier de vitesse disparaît et fait place à un sélecteur. Autre touche stylistique : les finitions des éléments comme le Controller iDrive et les boutons de réglage des sièges, sur les portes, sont en cristal.

À l’intérieur, l’association de tissu et de cuir pour les sièges, composée de microfibres aux lignes graphiques et de cuir naturel tanné à l’aide de feuilles d’olivier, sont gage de qualité et de durabilité.

À l’arrière, les passagers bénéficient d’une hauteur sous pavillon et d’un espace pour les jambes particulièrement généreux pour un Coupé. La découpe des appuie-têtes fait écho aux modèles sportifs BMW de la gamme actuelle.

Points forts – interface de commande

Avec les trois modes Experience proposés par l’écran incurvé BMW, le conducteur peut explorer à sa guise les nombreuses facettes de la motorisation électrique et avoir un avant-goût de la prochaine génération de systèmes d’exploitation pour les modèles de la marque à partir de 2021.

Très différents, les trois modes Experience (« Core », « Sport » et « Efficient ») modifient l’affichage et le graphisme, mais aussi l’ambiance dans l’habitacle. Un éclairage d’ambiance indique les ajustements sur la planche de bord, sur les portes et (indirectement) sous l’écran d’affichage.

Le mode « Efficient » active le système « Assisted Driving View », qui permet d’explorer plus avant la technologie de la voiture, notamment la communication du véhicule avec son environnement.

Compositeur de renommée mondiale, Hans Zimmer a collaboré avec Renzo Vitale, designer sonore de BMW, afin de déterminer l’identité sonore de la BMW Concept i4. Sous le nom de BMW IconicSounds Electric, l’équipe a notamment travaillé les sons qui accompagnent l’ouverture des portes et le démarrage.

Les promesses de la BMW i4

La cinquième génération de la technologie BMW eDrive fait partie intégrante de la BMW i4. À ce titre, elle est joue également un rôle déterminant pour l’avenir de l’électromobilité. Avec ses dernières innovations (moteur électrique, électronique de puissance, unité de recharge et batterie haute tension), BMW Group franchit une nouvelle étape importante dans le domaine de la motorisation électrique.

Le moteur électrique conçu pour la BMW i4 développe une puissance maximum de 530 ch (390 kW), une puissance équivalente à celle d’un moteur thermique BMW V8 actuel. Sa puissance instantanée confère à la BMW i4 des performances uniques et une efficience exceptionnelle.

Extrêmement plate, la batterie optimisée conçue pour la BMW i4 impressionne par ses capacités. Elle pèse près de 550 kg, a une capacité de quelque 80 kWh et permet de parcourir jusqu’à 600 km selon le protocole WLTP.

La production de série de la BMW i4 débutera en 2021 à Munich, sur le site de production historique de BMW. Près de 90 % des équipements de production existants dans l’atelier de tôlerie ont pu être adaptés pour être utilisés pour la production de la BMW i4. Les 10 % restants, notamment les machines nécessaires pour réaliser la structure arrière de la voiture, exigent l’installation de nouveaux équipements. Au total, l’entreprise investit près de 200 millions d’euros dans son usine de Munich pour assurer la production en série de la BMW i4.